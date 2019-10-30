葉元之「超譯韓國瑜」白胖說、追蹤器　黃創夏批用詞要精準：變葉圓之了

▲葉元之努力在眾人面前解釋韓國瑜的意思。（圖／翻攝自臉書粉專《鄭知道了》）

記者張靖榕／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前嗆蔡英文「白白胖胖」，引起軒然大波；「救火隊」韓辦發言人葉元之上節目解釋，韓的原意是要批評民進黨貪腐，是整個黨而非特定個人。不過其他來賓和主持人鄭弘儀立刻群起圍攻，認為他如此「翻譯」是在說謊，且會有司法責任，葉元之不能變成「葉圓之」。

韓國瑜日前抨擊民進黨「白白胖胖」，特別指名總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌以及台南市長黃偉哲。對此，葉元之29日上政論節目《鄭知道了》一一「超譯」，所謂「白白胖胖」不是針對特定個人，是指派系分贓還有肥貓，因而民進黨「在座各位」都是貪腐，全黨上下「吃」得白白胖胖，「我們（國民黨）都黑黑瘦瘦」，「我覺得是這個意思啦」。

葉元之的發言立刻引起主持人鄭弘儀和來賓媒體人黃創夏、作家苦苓的抨擊，認為韓都親口說出4人名字，怎麼會被葉把範圍模糊化，「他點名了欸」！黃創夏表示，若葉元之要用意思來看，「我們當然也用意思來看啊。你用詞要精準，你不能學『善後團』一樣，什麼都給它圓過去。」

另外，鄭弘儀問葉元之「有跟沒有之間」的追蹤器，「你覺得有沒有」？葉則回答，「我覺得韓國瑜的意思應該就是說，可能有。有一些證據，他的感覺，但是又可能沒有看到實體的」，「他就說可能有啦，可能有。我不知道怎麼詮釋啦！」對於葉元之一系列的超譯，鄭弘儀又生氣又無奈，「我實在跟你講，我就快要去吃高血壓藥了。」