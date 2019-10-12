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武嶺刷一排人潮！停車場早到晚滿炸　他爽在家...一看監視器「以為菜市場」

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▲▼武嶺刷一排人潮！停車場早到晚滿炸　他爽在家...一看監視器「以為菜市場」（圖／翻攝PTT）

▲停車場擠炸！（圖／翻攝即時影像監視器

網搜小組／劉維榛報導

國慶連假來到第三天，全台景點人山人海，不少民眾到武嶺避暑看山景，卻有網友先透過即時監視器查看，發現當地湧現爆多遊客，嚇得他直呼「以為看到我家的菜市場耶！」

一名網友在PTT驚訝表示，今（12）日好奇看武嶺即時影像監視器，發現停車場跟馬路刷一排車外，遊客更是滿滿滿，他一度眼花撩亂直呼「我還以為看到我家的菜市場耶！」

請繼續往下閱讀...

原PO懶在家中耍廢，完全不懂民眾為何喜歡被擠成沙丁魚的樂趣，他忍不住直言，「這種旅遊品質還有人要去哦？在家睡覺爽比這些人爽一百倍，哈哈哈！」

文章一貼出後，掀起大批網友笑回，「台灣連假正常能量釋放」、「只能待在家真可憐」、「要塞一起塞啊，我在埔里了」、「禁止私家車，只能坐交通車才是根本之道」、「聰明人都挑不是連假去」、「鬼島不會管制，因為鯛魚會靠腰」、「台灣人喜歡排隊，他們覺得自己很高級」。

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▲▼武嶺刷一排人潮！停車場早到晚滿炸　他爽在家...一看監視器「以為菜市場」（圖／翻攝PTT）

▲武嶺刷一排人潮！（圖／翻攝PTT）

針對此四天連假，由於許多民眾想在武嶺等看日出、觀星，因此車潮從早到晚都擠得水洩不通，至於合歡山部分，人潮也如跨年般擠爆。至於全台景點車潮部分，高公局也曝「9大地雷」路段，包含國1下午北返虎尾－埔鹽系統、南屯－台中系統、新竹系統－湖口；國3下午北返包含關西－三鶯、大山－香山、竹山－中興、霧峰系統－霧峰；國5下午北返包含宜蘭－坪林；國6下午西向則是舊正－霧峰系統。

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