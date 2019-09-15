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親自開班教「國家領導的藝術」　陳水扁再槓中監：這何嘗不是職能治療？

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▲▼陳水扁。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

▲陳水扁。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

記者袁茵／台北報導

前總統陳水扁日前出席908台灣國餐會並上台演講，此舉引發外界質疑大踩台中監獄的「四不原則」，但此風波尚未平息，他又公布自己將在9月28日到凱達格蘭學校開班親自授課，質疑這何嘗不是職能治療？

陳水扁15日於臉書公布國策班報名資訊，在第24期的《國家領導與發展策略班》中，他將親自授課，也規劃邀請前行政院長賴清德、交通部長林佳龍、立委林昶佐等人擔任講師。僅管凱達格蘭基金會執行長陳致中表示，「非公開活動不用申請」，但台中監獄卻回應，參加活動都要申請。

對此，陳水扁又在晚間7時表示，凱達格蘭學校不是黨校也不是扁校，「國家領導與發展策略班」旨在培育與儲備臺灣優秀的社會菁英。除了政經人文等講座課程、戶外參訪教學，核心活動還包括「臺灣精神之旅 – 攀登玉山」、「人權之旅」、「凱達格蘭大辯論」以及關懷弱勢、協助社福團體的「社會服務行動方案」。

陳水扁說，凱校是教育機構，凱校課程多元豐富，凱校授課更非政治或選舉活動。擔任8年總統、4年市長的阿扁應邀講授《國家領導的藝術》，分享國家治理、市政管理的寶貴經驗，又不違背所謂違法違憲的「二不」，也就是「不得接受媒體採訪」、「不得參加政治或助選活動」。

陳水扁提到，矯正機關認定他參加回憶錄《堅持》新書發表會或簽書會，都屬高長醫療小組評估建議的增加治療性出遊、訪友及餐敘等職能治療目標，那「阿扁要到凱校授課，何嘗不是？！」

陳水扁說，依規定保外醫治受刑人是可以從事「維持日常生活及職業所需」的活動的，而且都不用再申請。他為了維持生活及職業所需，可以開店賣公益彩券，也可以寫書投稿賺取稿費，當然可以講課賺取鐘點費，何況根據行政院主計總處官方分類，是有「政治」的職業的！自己一生職業，早期是律師，後來是政治，基於職業所需，上台談政治怎能被剝奪限制？！

最後，陳水扁表示，2018年收到選委會發給的投票單，所以可以去投市長、議員、里長與公投票；如今也收到民進黨9月5日寄出的全代會通知與出席證，民進黨主席卓榮泰卻不敢回覆，他身為黨代表能否出席9月28日圓山大飯店的大會？

「即日起，我退出老化黨。」

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