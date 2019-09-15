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淘大衝突受傷！　撐警女遺留一疊收據...「未來醫生證明」曝光

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▲淘大衝突受傷！　撐警女遺留一疊收據...「未來醫生證明」曝光（圖／翻攝自「香港大學學生會校園電視」）

▲其中一張收據顯示16日。（圖／翻攝自「香港大學學生會校園電視」，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港九龍塘「淘大商場」昨（14）日聚集約300人，一邊揮舞著五星旗、高喊「支持員警」，一邊唱起大陸國歌，引來一群黑衣人不滿，雙方爆發衝突。據悉，期間有一名女子因受傷被帶上救護車離場，不過她遺留在現場的手提袋裡有一疊收據，包含6張醫生證明及一份保險公司的索賠申請表，不過，其中一張醫生證明日期竟寫著「16/9/2019」。

綜合港媒報導，在昨日的「淘大衝突」之後，網路上流傳了多張由葵涌一間診所開出的收據證明，日期分別是9月10日、11、12、13、14及16日，全部都有該名樊姓醫生的簽名及印章，其中一張還附有該醫院的印鑑證明。事後，有網民表示，這一疊收據是當日下午，一名女子受傷送院後所留下來的。

▲淘大衝突受傷！　撐警女遺留一疊收據...「未來醫生證明」曝光（圖／翻攝自「香港大學學生會校園電視」）

▲一名中年女子遺留一疊收據在現場。

這6張印有「樊姓醫生」字樣的收據當中，有一張的日期竟是未來的16日，引發爭議。據悉，在香港醫務委員會註冊醫生名單上，只有一個名叫與樊姓醫生同名的急症科註冊醫生，而名單並無顯示該醫生的註冊地址。

同時，涉及「未來醫生收據」的樊姓醫生也與港大深圳醫院急診科部門主管同名，網頁介紹這位醫生原在港大醫學院任職。對此，港大醫療系統發言人事後表示，有留意到網路上指出，一名港大深圳醫院醫生發出懷疑虛假應診證明，目前已經要求港大深圳醫院院長即時暫停該名醫生職務，並會就事件作出調查，以釋除公眾疑慮。

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