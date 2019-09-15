　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄里長發大財！抱走250萬落跑　里民找他登革熱噴藥傻眼：郎咧

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者洪正達／高雄報導

高雄市寶慶里里長張全仁因積欠債務落跑近2個月，使得寶慶里已呈現「無里長」近2個月，幾乎全社區區民都在問「里長在哪裡」，更有里民林先生出面指控，「借給里長250萬，至今只收回10萬元」，里民都希望區公所、民政局出面解決落跑里長的問題。

▲▼里長落跑記 。（圖／記者洪正達攝）

▲林先生控訴張全仁向他借了錢後便不聞不問，至今只還了10萬元。（圖／記者洪正達攝）

▲▼里長落跑記 。（圖／記者洪正達攝）

▲寶慶里里長張全仁自從跑路後，里辦公室形同虛設。（圖／記者洪正達攝）

林先生指出，2019年3月份，張全仁以投資日本文具為由，並聲稱可以半價取得，再運回台灣販賣，因此向他借款250萬元幫助他發大財，林先生見張擔任里長多年，且大家都是老鄰居，所以便一口答應借錢，且又讓對方「利息隨意」，後續張再留下借據以茲證明，誰知從3月份借款至今僅收到10萬元，剩下的240萬元什麼時候才回得來，林先生幾乎不抱任何希望。

直到今年7月底，張向林簽訂一張還款協約後即不見蹤影，位在九如路巷弄內的寶慶里辦公室形同虛設，有許多里民要里長辦手續、登革熱噴藥、申請補助完全沒有窗口可協助，有里民也曾耳聞張向地下錢莊借貸了1千多萬，也因收不到錢，夜半派人到里辦公室敲門要債，讓附近居民不勝其擾。

▲▼里長落跑記 。（圖／記者洪正達攝）

▲張全仁向林先生留下250萬元的借據。（圖／記者洪正達攝）

林先生也透露，張全仁從3月份向他借款後，後續都曾向其他里民借錢，有的借50萬或借80萬不等額度，許多借錢給他的人或多或少都有造成一部分的財物損失，林也僅是其中一位跳出來控訴的債權人，他接受《ETtoday新聞雲》採訪時，也透過鏡頭向張全仁喊話，只要他能回來處理債務，一切都可以再協調再商量。

▲▼里長落跑記 。（圖／記者洪正達攝）

▲張全仁7月底留下借據後就不見蹤影。（圖／記者洪正達攝）

對於這名落跑里長，多數里民表示，希望他可以好好面對工作，不要只是偷偷回到里辦公室故意讓監視器拍到，表示自己仍然在當里長，且社區上還有許多事務須由里長推動，若可以的話，希望區公所及民政局可以出面解決張全仁里長「廢弛職務」的問題。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

ET快訊
紐約街頭實測「台灣最美女星」！揭曉「第一名」網讚：不意外
戀愛實境節目變八點檔！型男「不錄了」曖昧女當場淚崩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蚵仔煎6分鐘上桌太慢！藍衣壯男衝破人牆　「跳飛揮拳」痛揍14歲小老闆頭

馬來西亞皇家警察來台交流！簽司法互助深化合作　打擊跨境毒品

妻LINE傳瞹昧「My j j husband」　夫揭真相竟是女師破壞他家庭

清大校園出現「犯罪哥」　大吼+扭腰擺臀「證實是校內研究生」

騎車婦未讓行人被開單竟罵警　辯「呼哩係」是口頭禪...法官打臉

彰化女三寶闖紅燈遭「撞飛斷腿」　網怒：趕時間想找佛祖！

女護士理論劈腿前男友　「拔機車鑰匙」要罰2萬5

買高鐵票只掉出收據...後方男客摸走爽搭　她怒報警卻變「遺失」

她從醫院跑出來…搭小黃上山「找弟弟求良藥」　司機驚覺不對勁報警

答應幫繳53萬學貸！醫生又稱「1個月2萬」養前岳母到死　付了11次後反悔

聯手惡整媽！父女倆身上滿滿刺青　母一見狂追打...爸傲秀胸前大佛像

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

蕭敬騰《以後別做朋友》搶麥成功XDD　周興哲現身《聲林2》一走出來...全場嚇瘋

蕭敬騰師妹清唱《未接來電》起雞皮！　打敗高人氣妹妹法蒂瑪諾雅諾「奪麥成功」

黑狗車窗見「微笑柴柴」爆氣！爸跳針式安撫無效：北七告...

韓粉爆擠紫微宮+盧秀燕站台！韓國瑜信心爆棚酸：蔡英文拜廟都沒人

散步必帶！聰明汪咬「超長樹枝」　下秒遇阻礙...一個側身輕鬆過關

「盧秀燕改善空污拚到流鼻血」 韓國瑜：做到死去活來還被抹黑

《外星女生柴小七》嘴對嘴餵壯陽藥　霸道總裁兩手一抓直接壁咚！

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

蚵仔煎6分鐘上桌太慢！藍衣壯男衝破人牆　「跳飛揮拳」痛揍14歲小老闆頭

馬來西亞皇家警察來台交流！簽司法互助深化合作　打擊跨境毒品

妻LINE傳瞹昧「My j j husband」　夫揭真相竟是女師破壞他家庭

清大校園出現「犯罪哥」　大吼+扭腰擺臀「證實是校內研究生」

騎車婦未讓行人被開單竟罵警　辯「呼哩係」是口頭禪...法官打臉

彰化女三寶闖紅燈遭「撞飛斷腿」　網怒：趕時間想找佛祖！

女護士理論劈腿前男友　「拔機車鑰匙」要罰2萬5

買高鐵票只掉出收據...後方男客摸走爽搭　她怒報警卻變「遺失」

她從醫院跑出來…搭小黃上山「找弟弟求良藥」　司機驚覺不對勁報警

答應幫繳53萬學貸！醫生又稱「1個月2萬」養前岳母到死　付了11次後反悔

蚵仔煎6分鐘上桌太慢！藍衣壯男衝破人牆　「跳飛揮拳」痛揍14歲小老闆頭

12強／再披中華隊戰袍？　胡金龍：有選上就打

日職／陽岱鋼未出賽　巨人逆轉阪神封王M5

北歐品牌的簡約設計　打造幸福居家好品味

嫌隔壁桌女星好吵！網私訊罵「注意形象」　劉雨柔還原真相：沒能力控制20人別講話

那隻橘貓是誰！　主子發現被偷拍「饅頭手狂撥」突彈開

不斷更新／李茲戰陳仕朋　桃猿、富邦先發名單

馬來西亞皇家警察來台交流！簽司法互助深化合作　打擊跨境毒品

妻LINE傳瞹昧「My j j husband」　夫揭真相竟是女師破壞他家庭

中醫師指出10項偏頭痛的原因　想改善先戒掉不良習慣

社會熱門新聞

她半工半讀辛苦生活　姊姊爽爽花..

吳小哲直播淚崩哀嚎：好痛！對不..

網瘋傳台女星下海拍片　業者「黑..

轉運站遭6人包圍！低收女大生掏..

人妻外遇被抓　嗆綠帽夫：就是有..

中秋打麻將！2女贏數萬踏出門慘..

男大生騙17歲女拿筆記　竟約學..

2女賭博爽贏18萬「慘簽100..

新竹男抽菸起口角譙「老母」下場..

高雄里長發大財！抱走250萬落..

女房客門把掛草人！房東取下竟被..

才剛和前妻再婚　他又帶新歡摩鐵..

婦當街掌摑1歲半小男童...只..

婦人受困鐵捲門下　警查留有遺書

更多熱門

相關新聞

兒欠錢不還被斷手腳？警戳破詐騙老梗保住60萬

桃園市觀音區50歲的楊姓男子，10日下午接獲詐騙電話稱其兒子欠錢不還被打斷手腳，要求支付60萬贖金，又不斷傳來「爸爸救我」的呼喊聲，楊男因此受騙準備拿錢救兒子，其妻也嚇得趕緊報警，所幸最後在警方的協助下，順利聯繫上楊男的兒子，成功攔阻詐騙。

即／高市國小流感群聚　69新生、4師生中鏢

行車糾紛扭打竟拿工具猛戳　遭正義哥制伏

醉女「酒瓶砸人」街頭鬥毆　警下封口令拼治安

「歡迎繼續嘴我」　罷韓女里長嗆吿

關鍵字：

寶慶里三民區落跑里長欠錢不還

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

黃安兒子「大胸女友」曝光！網：好大

妻想去合掌村！他開進阿里山省10倍花費

警局中秋烤肉被檢舉　基層警心酸

她半工半讀辛苦生活　姊姊爽爽花光869萬遺產

吳小哲直播淚崩哀嚎：好痛！對不起爸爸

搭車頭暈！他查江子翠3分鐘…沉默了

連千毅道歉斯亞「會關起門來教」

網瘋傳台女星下海拍片　業者「黑科技」大賺無良錢

最怕自備環保杯！飲料員：會升天　

11歲女童情書被公開　喝除草劑自殺

拖把狗散步回家　發現小朋友搭便車

1顆鏡頭貴了1萬1　劉沛：別買iPhone 11 Pro

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

轉運站遭6人包圍！低收女大生掏1個月餐費淚崩

好市多「把妹神酒2.0」登場　低調黑瓶被搶光

更多

最夯影音

更多

聯手惡整媽！父女倆身上滿滿刺青　母一見狂追打...爸傲秀胸前大佛像

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

蕭敬騰《以後別做朋友》搶麥成功XDD　周興哲現身《聲林2》一走出來...全場嚇瘋

蕭敬騰師妹清唱《未接來電》起雞皮！　打敗高人氣妹妹法蒂瑪諾雅諾「奪麥成功」

黑狗車窗見「微笑柴柴」爆氣！爸跳針式安撫無效：北七告...

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面