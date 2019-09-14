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美國高中砸15億蓋「戰場校園」　走廊參考一戰壕溝擋槍擊

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記者吳宛霖／綜合報導

美國密西根州的福魯特港高中（Fruitport High School）斥資4800萬美元（約新台幣15億元）整修校舍，除了建築採防彈材質外，樓道設計特別增加彎曲走廊的數量，以縮小槍手的活動範圍，並建立突出屏障，可讓學生在危急中躲避射擊。負責的建築師斯萊格爾（Matt Slagle）表示，校園槍擊案的襲擊者通常是校內學生，熟悉校園環境，因此無法保證絕對安全。

綜合媒體報導，福魯特港高中為防範美國校園的大規模槍擊事件，請來曾設計監獄的設計師對校舍進行大規模整修，預計在2021年完工。教室建築使用防彈材質，設計理念來自於一戰時的蜿蜒戰壕，一旦被敵軍突破，鋸齒狀的陣形將會阻擋直線射擊，能夠防止士兵暴露在槍林彈雨中。

弗羅特波特的負責人鮑勃•西莫納克（Bob Szymoniak） 表示，如果槍手去福魯特港高中，就會知道自己的視線將會被阻擋，可以「降低了他的傷害能力」。

▲走廊的突出短牆可用以躲避攻擊。（圖／翻攝自新浪）

▲走廊的突出短牆可用以躲避攻擊。（圖／翻攝自新浪）

教室大門旁設立儲物櫃，可遮擋在走廊的槍手視線，讓學生有更多時間躲藏，而走廊上的所有玻璃窗貼有防爆玻璃貼。此外，校方還能控制校園內各區域的門鎖及通道開關，一旦有危險，可立即封鎖特定區域，加強安全守衛。

據《華盛頓郵報》報導，許多美國的學校安排演習或建立設施，例如，科羅拉多州的一些傑佛遜縣公立學校已為教師準備水桶和貓砂，遇到長期的槍擊事件時，可協助學童們解急，另有學校提供糖果，防止患有低血糖的兒童躲避時血糖降低。

▲前廳包括「圓形監獄」，可從一個座位上看到出入口、前廳。（圖／翻攝自新浪）

▲前廳包括「圓形監獄」，可從一個座位上看到出入口、前廳。（圖／翻攝自新浪）

斯萊格爾表示，教室將建一個「陰影區」，槍手窺視進來就看不到學生躲藏在側邊牆壁，前廳包括一個「圓形監獄」，可以從一個座位上看到出入口、前廳及走廊的辦公室管理員。他透露，校園槍擊案的襲擊者通常是校內學生，相當熟悉校園環境，無法完全保證校園內安全，「我們永遠沒辦法讓它完全遠離那些想要造成傷害的人。」

▲一戰時，壕溝可阻擋直線射擊。（圖／翻攝自新浪）

▲一戰時，壕溝可阻擋直線射擊。（圖／翻攝自新浪）

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