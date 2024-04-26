男治療師涉性侵　自稱「陰莖如雷射光」修復創傷！40女病患被進入

▲英國男子盧薩達自稱是「陰莖有如雷射光束」的治療師，遭女病患指控性侵。（圖／翻攝自X／@melissasigodo）

記者張寧倢／編譯

英國57歲男子盧薩達（Michael Lousada）被指控於2016年8月打著治療師的名號在倫敦一家診所內性侵37歲女子詹妮（Ella Janneh），案件正在英國高等法院審理中。盧薩達宣稱曾多次獲得明確的口頭同意讓他「進入」下體，還說自己的陰莖宛如雷射光束，可以修復身體，過去已經治療30到40人。

根據BBC報導，盧薩達過去曾登上英國ITV電視台節目並親口否認性侵指控。近日法庭獲悉，盧薩達宣稱自己的陰莖「就像一束雷射光束」，能夠在治療過程中「燃燒創傷」，他提供的「身體修復」療程要價750英鎊（約新台幣3萬元）。

現居德國的盧薩達在書面證據中指出，「有一次我進入原告的陰道，但我沒有猛力推進（thrust），我的陰莖保持靜止不動，在整個插入的過程中都是如此。」

盧薩達強調，「我注意到原告仍然相當緊張，雖然她仍在參與庭審，她沒有驚慌或解離。」他還說，「有幾次，我問原告她是想繼續還是想停止這個過程。再說一遍，我只有在得到明確的口頭同意後才會繼續。」

This Morning sex coach accused of rape told client his penis 'burns up trauma', court hears

Michael Lousada, 56, is accused of rape, negligence and sexual assault by a child abuse survivor https://t.co/RuOKE2qWqr — The Cassandra Centre (@CassandraCentre) April 20, 2024

現居澳洲墨爾本的詹妮則告訴法庭，因為她曾在兒時遭受虐待，她在自願性行為中經常會發生恐慌症，這促使她去找盧薩達治療，她曾在2011年和2012年拜訪他，但當時並未受到性侵。她說，盧薩達在治療過程中要求她要「成為」被虐待的孩子，並說「這是對原始虐待的再創傷」。

詹妮表示，她在被侵犯的過程中恐慌症發作，導致她處於無法溝通的狀態，因此無法提供對方有效和知情的「同意」。當被問到她在事發後撥打的一通電話時，詹妮表示，「我當時在尖叫。我非常痛苦。」事發隔天她曾向倫敦警方報案，但該案在2018年5月被撤銷。

Another argument for stricter regulation of psychotherapy.



This in my opinion is key to protect patients given the vulnerability and power differentials in therapeutic relationships. https://t.co/xCplri4GtA — Olufemi Talabi (@0gbeni) April 21, 2024

盧薩達在證人陳述中說，原告並未透露自己因為過去曾被虐待而變得脆弱，如果她揭露了這一點，他當初就「不會跟她做」（worked with her）。他也在證詞中稱，詹妮2012年曾簽署一份「全身與生殖器按摩」同意書，但檢方表示不會提出刑事起訴時，他以銷毀文件作為他的「慶祝」方式。

目前詹妮現在正在對盧薩達和他所經營的公司提起法律訴訟，要求賠償包含侵犯人身自由、傷害和疏忽過失的指控。盧薩達的律師還表示，盧薩達先前曾與大約30名到40名客戶進行過這種陰莖進入的療程。