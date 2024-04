男治療師涉性侵　自稱「陰莖如雷射光」修復創傷！40女病患被進入

▲英國男子盧薩達自稱是「陰莖有如雷射光束」的治療師,遭女病患指控性侵。(圖/翻攝自X/@melissasigodo)

記者張寧倢/編譯

英國57歲男子盧薩達(Michael Lousada)被指控於2016年8月打著治療師的名號在倫敦一家診所內性侵37歲女子詹妮(Ella Janneh),案件正在英國高等法院審理中。盧薩達宣稱曾多次獲得明確的口頭同意讓他「進入」下體,還說自己的陰莖宛如雷射光束,可以修復身體,過去已經治療30到40人。

根據BBC報導,盧薩達過去曾登上英國ITV電視台節目並親口否認性侵指控。近日法庭獲悉,盧薩達宣稱自己的陰莖「就像一束雷射光束」,能夠在治療過程中「燃燒創傷」,他提供的「身體修復」療程要價750英鎊(約新台幣3萬元)。

現居德國的盧薩達在書面證據中指出,「有一次我進入原告的陰道,但我沒有猛力推進(thrust),我的陰莖保持靜止不動,在整個插入的過程中都是如此。」

盧薩達強調,「我注意到原告仍然相當緊張,雖然她仍在參與庭審,她沒有驚慌或解離。」他還說,「有幾次,我問原告她是想繼續還是想停止這個過程。再說一遍,我只有在得到明確的口頭同意後才會繼續。」

This Morning sex coach accused of rape told client his penis 'burns up trauma', court hears Michael Lousada, 56, is accused of rape, negligence and sexual assault by a child abuse survivor https://t.co/RuOKE2qWqr

現居澳洲墨爾本的詹妮則告訴法庭,因為她曾在兒時遭受虐待,她在自願性行為中經常會發生恐慌症,這促使她去找盧薩達治療,她曾在2011年和2012年拜訪他,但當時並未受到性侵。她說,盧薩達在治療過程中要求她要「成為」被虐待的孩子,並說「這是對原始虐待的再創傷」。

詹妮表示,她在被侵犯的過程中恐慌症發作,導致她處於無法溝通的狀態,因此無法提供對方有效和知情的「同意」。當被問到她在事發後撥打的一通電話時,詹妮表示,「我當時在尖叫。我非常痛苦。」事發隔天她曾向倫敦警方報案,但該案在2018年5月被撤銷。

Another argument for stricter regulation of psychotherapy.



This in my opinion is key to protect patients given the vulnerability and power differentials in therapeutic relationships. https://t.co/xCplri4GtA