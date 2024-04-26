OnlyFans色情網美宣布「25歲退休」！粉絲心碎　曝改行主因

▲25歲蘿絲宣布退休。（圖／IG／lowrirose，下同）

記者王佩翊／編譯

英國威爾斯25歲OnlyFans色情網美蘿絲（Lowri Rose）宣布退休！她表示，自己入行4年雖然賺進大筆財富，但是卻也讓她身心俱疲，對於在網路上販售色情照片與影片一事，讓她越來越焦慮，甚至無法防堵私密照遭到外流。儘管她選擇急流勇退，但她也直言，害怕OnlyFans的經歷會讓她找不到其他工作。

根據《每日星報》報導，蘿絲自疫情期間進入OnlyFans成為色情內容產製者已經4年，如今疫情結束，在英國也擁有一定人氣。但她卻也直言，自己開始對這份職業感到厭倦與害怕。

蘿絲說，「一開始因為新冠疫情，沒有什麼社交生活，因此我也沒有意識到成為色情網美會對自己的真實人生造成多大的影響。而且那個時候的業界環境也沒有這麼糟糕，我不需要做一些很極端的事情，然而現在如果我無法提供更重口味的內容，就無法獲得訂閱與收入。」

她坦言，儘管已經決定退休，但是依舊很煩惱自己會因為曾經是色情網美而難以找到下一份工作。

蘿絲直言，如今的她對於要將色情照片與影片上傳到網路感到非常焦慮，雖然OnlyFans是付費平台，但是卻難以防堵自己的色情內容遭到外流，而這也是她最終決定轉行的主因。