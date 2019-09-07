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羞恥當小三...忍4年心碎分手！人夫竟開口：給我100萬　她匯款後悔：還錢來

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▲▼印度一名男子發現妻子劈腿後上吊自殺，還把妻子送給外遇對象。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北市一名人夫大搞婚外情，還開口索取100萬分手費。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名劉姓人夫與一名女子靜靜（化名）展開長達4年的婚外情！靜靜雖沉溺愛河中，但仍受不了良心的譴責，決定提出分手，孰料，劉男竟要求100萬元的分手費。靜靜想快刀斬亂麻只好答應，但她轉帳後卻越想越不對勁，認為分手合約有違公序良俗，決定興訟討錢卻屢戰屢敗！高等法院日前判免還確定。

根據判決書，靜靜主張，她2009年與已婚的劉男在一起，交往不久後便多次向劉男提出分手，但對方遲遲不願答應，直到2013年，她才終於下定決心分手，沒想到對方竟稱，「給我100萬」才願意分手。

靜靜為了從這段感情中脫身，只好匯款100萬元給劉男，2人還簽下「分手切結書」，內容指出如果靜靜2013年2月28日前不回到劉男身邊，那這100萬元就歸劉男所有，但若靜靜回頭，劉男需在3天內返還100萬元，不得拖延，而靜靜也需繼續留在劉男身邊。

事後靜靜沒有求復合，劉男就收下了這筆錢，但她愈想愈覺得不對勁，認為這份合約的條件建立在「不倫關係」上，違反公序良俗，依法來說應該無效，決定提起訴訟，要求劉男還錢。

台北地方法院審理後，判靜靜敗訴，但她不服判決結果決定上訴；高等法院認為，這份切結書的目的在中止婚外情，沒有不法限制靜靜的人身自由，沒有違反公序良俗的問題，將她的上訴駁回，全案確定。

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