恐怖3m！通學巷道超窄…行人閃車躲牆柱　畫上紅線都順了

記者孫于珊／台北報導

台北市大安區新生南路1段137巷是幸安國小的通學巷道，為促進該巷道交通安全環境， 大安警分局從4月起多次邀集相關單位辦理會勘及研商解決之道，8月底改善工程即完成，已劃設有標線型人行道，供學童及其他用路人行走，避免人車交織而發生危險。

▲大安分局與各單位協同改善通學巷道，畫上紅線後更安全。（圖／記者孫于珊翻攝）

因該巷道僅約8公尺寬，巷道北側為一般停車路段，扣除標線型人行道寬度及停車範圍後，約僅剩3公尺範圍可供車輛通行，以致行駛該巷道的汽車時常礙於道路寬度，必須跨壓行駛標線型人行道上。因此，每當巷內人車交會時，常常造成驚悚畫面，尤其遇大型車時，行人更要躲在門牆牆柱旁才能維護自身安全。

因此大安分局邀集當地民炤里里長、北市交通管制工程處、幸安國小師長及家長等單位，一起想辦法，最後決定取消北側巷道原合法的停車空間，改為紅線路段。8月26日改善工程完成，行人閃避車輛的危險情景已不復見！



大安分局籲請駕駛人，勿任意違規停車占用人行道，以免影響行人之用路權。同時也將持續加強違規停車取締，以營造和諧及安全的通學道路。

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