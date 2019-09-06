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妄「自立門戶」！3錢莊員工坑百萬狠殺老闆　焚屍滅證稱：烤肉

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記者陳豐德／新北報導

新北市一家錢莊的唐姓、陳姓、江姓員工等3人，因為覺得放款太好賺，決定要在桃園自立門戶卻缺少資金，今年初透過做假帳私吞施姓老闆「小馬」數百萬元，沒想到被老闆發現後，6月16日持刀械再老闆住家將其砍殺，並載往宜蘭壯圍焚屍8小時後掩埋，手段狠辣；檢警4日將3名凶嫌緝捕到案，訊後依照殺人罪嫌送辦、裁定收押。

綽號「小馬」的施姓錢莊老闆（54歲）是家中長子，經營錢莊生意，分別在泰山及桃園都有公司，每月經手金額都在百萬元上下，孝順的他每天都會打電話給問候家裡高齡90餘歲的老母親，保養得宜的施男IG上滿滿是他的愛犬照片，去年11月還新添購一台賓士代步。

但就在今年初錢莊員工陳天賜（40歲）、唐世豪（28歲）以及江昶濬（27歲）圖謀不軌，覺得放款生意錢賺得有夠快，3人打算在桃園地區自立門戶，透過做假帳等方式慢慢A走款項，前後就私吞了將近200萬元準備創業，但小馬不久就發覺不對勁，並放話要查到底。

▼54歲的死者小馬貌似30出頭，慘遭員工殺害焚屍。（圖／翻攝自當事人IG）

▲▼泰山錢莊老闆拆穿3員工做假帳遭刺殺後焚屍。（圖／翻攝自當事人IG）

▼經營錢莊的小馬去年底添購賓士代步。（圖／翻攝自當事人IG）▲▼泰山錢莊老闆拆穿3員工做假帳遭刺殺後焚屍。（圖／翻攝自當事人IG）

6月16日小馬約了3名員工到泰山民生路住處兼辦公室要談清楚，沒多久雙方起了口角衝突，兇嫌拿出預藏的水果刀及西瓜刀狠刺施男腹部，讓他魂斷家中，隨即將他裝入行李箱內前往江嫌的宜蘭壯圍老家，以木炭汽油等焚屍，還向江嫌祖父聲稱是「在烤肉」，8小時後將未燒完的骨骸就地掩埋。

死者母親當晚沒接到問候電話就覺得不對勁，讓家人親友害怕的是，小馬雖然失蹤多時，但是手機依然有開機，家人親友傳LINE訊息給他、均會「已讀不回」，7月11日晚間接獲死者妹妹在泰山區明志派出所報案，指稱哥哥失蹤完全沒有消息。

▼江姓嫌犯的宜蘭壯圍老家警方開挖找出屍骨。（圖／記者游芳男攝）

▲▼宜蘭壯圍，高利貸老闆遭殺害棄屍。（圖／記者游芳男攝）

一開始警方列為失蹤人口查辦，但業界驚傳小馬可能遭公司員工綁架要錢的情資，新北刑大接獲情資立即開會成立專案小組展開調查，但隨後覺得案情不單純，改以妨害自由偵辦，專案小組進到死者住家內勘查，並在地上發現血跡反應，經過濾小馬手機基地台訊號與通聯記錄，發現死者6月16日還有通電話給員工，手機一直到7月中旬才完全關機。

警方鎖定3嫌，4日前往桃園將江嫌緝捕到案，江嫌自知難逃法網將棄屍地全供出來，5日警方陸續持搜索票及拘票將陳、唐緝捕到案，2人一開始還想否認，直到警方拿出具體事證才俯首認罪，坦承是因為想要在桃園自立門戶開錢莊，私吞款項曝光後才殺人滅口，全案訊後依照殺人罪嫌送辦，地檢聲請羈押獲准。

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▲▼錢莊老闆遭擄，被棄屍宜蘭壯圍。（圖／翻攝自臉書）

▼3名員工經新北地院審理後，依殺人罪裁定收押禁見。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼3名員工疑似侵吞公司帳款後，殘忍將老闆殺害棄屍，經新北地院審理後，依殺人罪裁定收押禁見。（圖／記者游宗樺攝）

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