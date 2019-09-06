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阿拉斯加海岸捕獲「橘色異形」　海籃五隻捲曲觸手用來獵食

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▲▼漁夫捕到橘色怪怪東西。（示意圖／達志）

▲漁夫在海邊捕到罕見的生物。（示意圖／達志）

實習記者崔子柔／綜合報導

日前有位漁夫在美國阿拉斯加威爾斯親王島（Prince Of Wales Island）附近的海域捕魚，捉到一隻長相奇特的生物，莎拉（Sarah Vasser-Alford）將這個生物的模樣拍下來並分享到網路上，引起眾多網友猜測牠到底是什麼，還有人說牠根本就是外星人。

根據紐約郵報報導，從莎拉分享的影片中可以看到，這個生物有著許多細長蜷曲的觸手不斷地蠕動著，在身體正中央有一個像是口腔的洞孔。隨後這名漁夫將牠翻轉至另外一面，露出泛著深紅色斑塊的身體。莎拉表示，拍攝完就直接讓牠回到海洋，沒有受到傷害。

這段影片很快就在網路上引起熱議，發布至今已經有超過120萬的觀看次數，而網友們也紛紛留言猜測這個生物的真實身分，有人認為牠是活珊瑚，還有人開玩笑地說「這就是你晚上睡覺時拉麵在你肚子裡的樣子。」

事實上這個生物被通稱為海籃（basket star），是陽燧足（brittle star）其中一個種類，有著和海星極為相似的外貌，具有一個圓形或五角形的中央體盤，並向外延伸出5個捲曲的腕足，細長且有分節，擺動的方式就像蛇尾，這是牠用來捕食的武器。

▼長相怪異的「海籃」讓網友熱烈討論。（圖／翻攝自facebook／@Sarah Vasser-Alford

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