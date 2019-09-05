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數百人搶報名爭取「黃豆油大師」榮耀　專業證照讓你職場「油」刃有餘

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▲▼台灣首度舉辦黃豆油大師檢定測驗 。（圖／全人類公關提供）

▲ 台灣首度舉辦黃豆油大師檢定測驗 。（圖／全人類公關提供）

生活中心／綜合報導

在經濟不景氣的年代，有張證照就是專業與前景的保證書，更能為職場競爭力加分！咖啡、品酒、調飲等認證已蔚為流行，現在全球瘋迷的還有最新最熱門的「黃豆油大師檢定」，台灣不落人後，即將於9月5日假北科集思會議中心舉辦首屆的「黃豆油大師檢定測驗」！有關油品師專業檢定，過去雖有橄欖油品油認證，但黃豆油大師檢定測驗還是台灣第一次舉辦，引起食品、餐飲、營養等各方專業領域的關注，甚至在報名啟動之初，就已有數百人擠至網站報名！

培養業者專業技能　精準傳授黃豆各項知識

請繼續往下閱讀...

為提升台灣業者對於黃豆以及黃豆油的深度認識，美國黃豆出口協會與台灣區植物油製煉工業同業公會聯合主辦「黃豆油大師檢定(Soy Oil Master)」，透過檢定測驗與認證，培養自身在產品面的專業技能，未來更可以更精準的方式讓消費者認識黃豆及黃豆油的各項知識。

首屆「黃豆油大師檢定測驗」，吸引榨油業、食品業、餐飲業、政府公部門、大專院校、研究所、醫院、營養機構…等參加，包含榨油業者代表、食品技師、產品研發人員、餐飲人員、品管員、研究員、營養師等報名參與；而國內知名榨油大廠也均派員報名參加。

▼ 多家業者報名參加，10月初揭曉最後結果。（圖／全人類公關提供）

▲▼台灣首度舉辦黃豆油大師檢定測驗 。（圖／全人類公關提供）

日韓引起不錯迴響　台灣首次舉辦

活動主辦單位之一，美國黃豆出口協會駐台代表林裕祥表示，黃豆油是現今國產植物油最大宗，台灣一年進口約250萬噸的黃豆，主要來自於美國，而其中75%作為黃豆油提煉。

林裕祥說，黃豆油大師檢定在世界各國陸續舉辦，例如韓國、日本等都引起不錯的迴響，這次則是第一次在台灣舉辦，報名非常踴躍，但因名額有限僅能接受100名參與測驗，也對未能報名成功者相當抱歉，下次擬擴大規模舉辦。林裕祥表示，本次舉辦黃豆油大師檢定測驗，就是希望能夠藉此來宣傳黃豆與黃豆油的食用價值，提供如營養成分、黃豆油製造過程、油脂特色等專業知識，讓業者與消費者們都能有正確的油脂使用觀念。

專家現場傳授黃豆相關知識　

除了檢定測驗之外，主辦單位也邀請黃豆專家--食品工業發展研究所朱燕華主任，深入剖析黃豆與黃豆油的食用價值，更教導大家如何選購黃豆油、使用及保存等知識。朱燕華說，黃豆油約含85% 的不飽和脂肪酸，大部分是亞麻油酸、次亞麻油酸與油酸，是人體必需脂肪酸，因此食用黃豆油對人體健康有極大助益。

主辦單位預計將於10月1日舉辦頒獎典禮，邀請檢定成績優異學員至會場接受表揚，並頒發徽章與證書，更有機會至美國考察見習。

▼ 主辦單位與學員合影 。（圖／全人類公關提供）

▲▼台灣首度舉辦黃豆油大師檢定測驗 。（圖／全人類公關提供）

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