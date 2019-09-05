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日光浴遊客前登岸「搬大麻」！　毒販拿槍嗆「小心殺你」....3min內成功走私

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▲▼ 西班牙太陽海岸,Costa del Sol。（圖／翻攝自Google Map）

▲ 毒品走私集團直接在太陽海岸上2組遊客面前走私大麻。（示意圖／翻攝自Google Map）

實習記者許祐誠／綜合報導

西班牙知名旅遊景點太陽海岸（Costa del Sol）2日發生誇張的毒品走私案，當時毒品走私集團竟然在大白天登上海灘，明目張膽地在遊客眼前走私大麻脂（Cannabis resin），期間還不斷持槍威脅遊客不准報警。結果，集團成功躲過警方耳目，順利在3分鐘內成功走私毒品，誇張過程讓目擊者相當傻眼。

根據Metro News報導，當時毒販從船上搬下裝著大麻脂的袋子時，海灘上有2遊客原本在享受日光浴，卻突然被一名毒犯拿槍指著並用西班牙語警告，「如果你敢報警，小心我會殺了你！」接下來，毒販們便在3分鐘內迅速跑上岸邊接應的汽車後，逕自離開。

▼ 毒販先將白艇停靠在海灘旁，接著開始搬大麻。（圖／翻攝自推特）

▲▼ 西班牙太陽海岸有毒品走私集團在大白天走私。（圖／翻攝自推特）

當時在附近的遊客見狀後，把過程全都錄下來，其中一名旅客驚呼，「太神奇了，有人在沙灘上曬日光浴，完全沒有警察的跡象。」另一名遊客見毒販們逃跑後，也諷刺地表示，「就是這樣，現在可以開始賺錢了。」（That’s it, now to make money）

針對這起事件，西班牙國家警察發言人於2日證實，調查作業尚在進行中，還沒有逮捕任何人。但因為這起事件發生在距離埃斯特波納（Estepona town）相當近，加上當地深受許多旅客喜愛，因此引發外界的批評。

當地警察工會代表表示，這代表需要更多資源解決毒品走私的問題。由於目前西班牙是由國家警察和國民警衛隊分別監管不同地區，領導警察工會（SUP）負責安達盧西亞區的秘書長凡倫斯亞（Marilo Valencia）也認為，從中可見西班牙建立統一的國家警察部隊的必要性。

事實上，安達盧西亞區內常常發生毒品走私案，許多毒品走私集團都會從摩洛哥提貨，接著從西班牙海灘上岸。例如2018年7月，一名便衣警察與家人在海灘上遊玩時，當場抓獲2名毒販。同年12月底，西班牙警方出動一艘警艇和一架直升機，逮捕企圖前往摩洛哥的走私集團，當場逮捕3名毒販看和一名司機。

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