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快訊／美加州外海深夜驚傳「火燒船」！火舌竄天...整艘被吞沒　34人失蹤

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▲▼美國加州一艘船34失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國加州外海火燒船，34人失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

記者許凱彰／綜合外電

一艘潛水船在南加州外海的聖克魯斯島(Santa Cruz Island)附近發生火警。據了解，船上載有39名旅客，目前已知5人獲救，34人失蹤。

據悉，一艘75英呎（約22.8公尺）載有39人的商業潛水船，在南加州外海發生「火燒船」意外，洛杉磯海岸警衛隊已經啟動各項救援機制，全面尋找倖存者。

海岸警衛隊負責人畢馬斯(Aaron Bemis)表示，因為目前火勢的關係，我們還無法突破船體，所以有關於死傷的人數還無法預估，現在還在盡力地搶救當中。

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