猴急男慾火焚身強壓做全套　台中按摩妹死守褲頭保貞操

圖文／鏡週刊

一名許姓男子去年跑到台中市「瑪莎姬泰式SPA養生館」按摩，他詢問服務生「寶妹」（化名）有無做全套，被拒絕之後，他還是在進入包箱時，強行將寶妹按在油壓床上，隔著衣服摸下體，並伸手探上衣內搓胸，還企圖強脫其衣褲要硬上，寶妹死命拉緊褲頭，才未讓他得逞，被害人不甘受辱，報警提告，台中地院依強制性交未遂罪，處有期徒刑2年。

判決書指出，去年10月16日上午11時許，許男到台中市「瑪莎姬泰式SPA養生館」，由服務生寶妹負責接待，她帶著許男到二樓包廂，許男詢問：「有沒有全套（指性交易）」，服務生回答：「沒有」，許又說可出3000元，與她做全套，寶妹該店只作純油壓或指壓，禁止油壓師傅與客人發生性關係。

但許男已欲火焚身、按耐不住，他先是嫌包箱太小，要換一間，被寶妹帶到更隱密的三樓5號包廂，不說分由就將寶妹強按在油壓床上，寶妹激烈反抗，但許男仗著體型優勢壓制，伸手探入衣襟內搓胸，接著還隔著褲子撫摸下體，並用陰莖靠頂著寶妹下體摩擦，已有生理反應。

寶妹一再反抗，但許男企圖強脫其衣褲，最後寶妹死命拉住自己褲頭而未被得逞，但也因激烈反抗而造成雙手多處挫傷、瘀傷。

被害人不甘受辱，報警、提告，許男被傳喚到案，否認強制性交犯行，辯稱，當時詢問「有沒有全套服務」，她說沒有，又問：「3000元可不可以做全套？」服務生說只能做半套；且他撫摸告訴人胸部時，雙方正在談價錢，至於對方控訴說把她壓在床上，其實只有抱著而已。

此外，許男否認強脫寶妹衣服，還聲稱：「如果要脫，哪有脫不下來的道理」，他堅稱是服務生一直要他先付錢才做半套，但他希望要做全套，服務生轉身想走，才去拉扯她，力道應該不會受傷。

法官認為雙方素不相識，但告訴人對於案發過程描述極為具體、詳盡，顯難憑空杜撰，且案發當日下午即前往驗傷並報案，沒有延誤，而傷勢情形，與告訴人反抗過程中，被告試圖壓制所可能導致之傷勢部位亦屬相符，被告犯行明確，依強制性交未遂罪，判處兩年徒刑。



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