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快樂運動健美強身　關指部體能訓練講座慶86年隊慶

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關指部舉辦體能訓練專題講座　期勉官兵快樂運動健美強身

軍聞社／記者周力行報導

陸軍關渡地區指揮部29日提前歡慶86週年隊慶，邀請國立屏東科技大學休閒運動健康系副教授吳柏翰，以「從美國陸軍新制戰鬥體能測驗的改革，談戰術人員的體能訓練」實施專題講演，期望養成官兵「快樂運動，健美強身」理念。

關指部指出，吳副教授民國96年曾在步訓部體育組擔任教官，以其親身參與現行美國陸軍新式戰鬥體適能測驗研究測評經驗，在講演中介紹國軍體能測驗的演變史，並說明明年美陸軍即將推行「硬舉、站姿力量投擲、T形俯地挺身、負重拖曳衝刺、懸垂舉腿、2英里路跑」新六項新制戰鬥體適能測驗各項的動作要領、訓練目的和內容。

吳副教授表示，肌力和爆發力是每位上戰場官兵所需要的戰力基礎。所以，戰術人員都必須擁有心肺耐力、肌肉耐力、肌肉力量、爆發力等基本體能，透過訓練提升速度、協調、平衡、敏捷和準確等戰鬥體能，才能支撐高水準的戰技能力，成功達到戰術的執行。因此，特別強調週期性訓練「刺激-疲勞-恢復-適應」的理論，能使戰術人員得到充分休息，在心肺負載高的狀況下，仍能實施高肌力運動，減少受傷機會。

指揮官劉少將感謝吳副教授在百忙之中抽空授課，期許每位虎嘯官兵以「快樂運動，健美強身」理念，藉由正確的運動觀念，持恆訓練。

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