　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

苗栗石虎調查案1000萬由義消得標　專業生態調查公司落榜

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲由苗栗縣政府所辦理的「苗栗縣石虎族群數量與分布調查」採購案，竟由義消協會得標，引發民眾熱議。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲由苗栗縣政府所辦理的「苗栗縣石虎族群數量與分布調查」採購案，竟由義消協會得標，引發民眾熱議。（圖／ETtoday資料照）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府執行「苗栗縣石虎族群數量與分布調查」，並於網路公開招標2年1000萬採購案，最後得標的竟是苗栗縣義消協會，更勝過長期專業生態調查的「野聲環境生態顧問有限公司」，不免讓外界質疑，義消協會的專業度，能否接下這樣的重責大任？

縣府農業處長陳錦俊表示，招標程序按照採購法規定，由苗栗縣義勇消防總隊協會與野聲環境生態顧問有限公司投標，委員經簡報詢答後，由義消協會得標。

請繼續往下閱讀...

▲▼苗栗縣議員曾文學也在自己的臉書上，ＰＯ上義消協會得標的金額。（圖／翻攝自Facebook／苗栗縣議員曾玟學）

▲▼苗栗縣議員曾文學也在自己的臉書上，ＰＯ上義消協會得標的金額。（圖／翻攝自Facebook／苗栗縣議員曾玟學）

▲▼苗栗縣議員曾文學也在自己的臉書上，ＰＯ上義消協會得標的金額。（圖／翻攝自Facebook／苗栗縣議員曾玟學）

苗栗縣議員曾玟學更表示，與苗栗縣義消總隊協會競標的，是野聲環境生態顧問有限公司，負責人姜博仁，則長期與台灣石虎保育協會理事長陳美汀博士等人，在苗栗地區長期追蹤並研究石虎相關議題；兩競標者過去的案子，一個只有捕蜂捉蛇，一個是專業生態調查公司，實在怎麼也想不透怎會是義消協會出線。

陳錦俊也解釋，此案依照政府採購法，經縣府及外聘學者組成的審查委員團隊表決，多數認為由義消協會執行；儘管也有委員提出質疑，但因義消協會團隊也有與屏科大、華梵大學教授合作，此外，人力充足於縣內18鄉鎮市皆有布點，加上深耕地方，對在地生態有充分理解，因此認為透過民間與學界合作，更能達到最佳研究效果。

ET快訊
韓國瑜直播失言！「鳳凰飛走了，進來一堆雞」歧視移工
汐止警殉職…戰友列隊敬禮！淚崩喊：定岳，任務結束一路好走
30歲銀行副理失蹤！好友洗照片「見驚悚一幕」　廟公：被帶走了
飛機降落椅背不扶正！空姐「一句話」霸氣嗆爆黃安
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

拉國外旅客！交部提花東包機「獎助5成地勤費」　拚10月上路

止血抹黑！一芳總經理劉曜州出示「檢驗報告」　加盟主力挺：相信公司

苗栗石虎調查案1000萬由義消得標　專業生態調查公司落榜

快融化了！台北中午高溫飆36.8℃　氣象局：雙北、高雄防熱傷害

學生朝天宮祈求「考上國立OO」　狂戳7千人笑點：太為難神明

1天豪花1萬！愛莉莎莎約會「成熟版冠希」　奢華行程讓網驚：太浪漫

有人在林口封街耍「白吃白喝」　12隻美貓同台搶鏡

影／Uber Eats外送員號召罷工！他尖峰跑2小時40分「冷笑曝明細」　網友酸爆

九一新制上路！單身最高月領5000　省錢躲罰款一次搞懂

英文差還是想出國！他「多益500↓」求助去哪好　網推爆這裡：看漢字就夠

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

約克夏遭拖行20m「痛苦翻肚」　家屬道歉：有急事出門忘記了

剛拍完婚紗！警取締酒駕撞安全島 頭部重創亡...父母急奔醫院

《我們與惡的距離》金鐘54內戰　14項入圍！吳慷仁.賈靜雯搶影帝后

《我只喜歡你》程由美來挑戰「聲林2」　23歲張芮僑：我想站在舞台上唱歌

拉國外旅客！交部提花東包機「獎助5成地勤費」　拚10月上路

止血抹黑！一芳總經理劉曜州出示「檢驗報告」　加盟主力挺：相信公司

苗栗石虎調查案1000萬由義消得標　專業生態調查公司落榜

快融化了！台北中午高溫飆36.8℃　氣象局：雙北、高雄防熱傷害

學生朝天宮祈求「考上國立OO」　狂戳7千人笑點：太為難神明

1天豪花1萬！愛莉莎莎約會「成熟版冠希」　奢華行程讓網驚：太浪漫

有人在林口封街耍「白吃白喝」　12隻美貓同台搶鏡

影／Uber Eats外送員號召罷工！他尖峰跑2小時40分「冷笑曝明細」　網友酸爆

九一新制上路！單身最高月領5000　省錢躲罰款一次搞懂

英文差還是想出國！他「多益500↓」求助去哪好　網推爆這裡：看漢字就夠

小英總統台南競總即將開張　力拼2020總統連任立委全壘打

台股站上月線！　收盤上漲28點

拉國外旅客！交部提花東包機「獎助5成地勤費」　拚10月上路

勞動部：大同集團應好好處理華映財務狀況　若大量解僱會協同桃園市府合作處理

快訊／閨密門終審！　韓大法院撤銷三星李在鎔及朴槿惠二審判決

「金曲警察歌王」同台齊豫稻浪開唱！　聽聞勇警殉職嘆：很心疼

汐止警殉職...戰友列隊敬禮！見靈車抵分局　淚崩喊：定岳，任務結束一路好走

止血抹黑！一芳總經理劉曜州出示「檢驗報告」　加盟主力挺：相信公司

解僱2100員工僅留50人！　華映：尚在確認中

老鷹三少新歌！　畢書盡、陳彥允、李玉璽「首度合體」

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

生活熱門新聞

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

「95加300」駕駛堅持不熄火..

UberEats調降獎金　外送..

今起變天周五六全台防大雷雨　「..

女大生示範「350元吃一個禮拜..

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒..

店員辣翻！他吃早餐「配水蜜桃」

UberEats罷工　外送員4..

碰過很正女軍官嗎　網點名「這軍..

一家3口超齊心！「合力拉油管」..

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖..

美女設計師買石虎圖！俄羅斯原作..

100塊扭3.3公分小物　他傻..

機伶妹面試過關！甜問2點結局逆..

更多熱門

相關新聞

科技千萬元招標案　自己人得標遭質疑

科技部「科技大觀園」網站今年首度改為招標，這是一個預算約1,000萬元的標案，但是最後仍為科技部研究法人國研院得標，引發外界質疑仍選擇自己人只是「左手換右手」。

法拍屋盜賣案　一銀澄清非100%信貸

書記官盜賣法拍屋　北檢傳喚擴大偵辦

台東精華地第8次標售　全聯實業3億得標

「最貴籃球場」價格腰斬　房仲：有宣示意味

關鍵字：

苗栗縣義消協會石虎調查研究得標

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

睡了40名高官狂升職！校花副市長認罪

美食社團嗆「不付300就關店」

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR」淚崩

快刪！下載破億的知名安卓App遭爆有特洛伊木馬

「95加300」駕駛堅持不熄火　女員工放大絕終妥協

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞落網

女星「緊擁2月兒倒地」遭武術教練老公暴打！

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

汐止警追人殉職　毒蟲拒檢原因曝光

30歲男登山離奇消失！好友洗出照片嚇傻

31歲汐止警剛拍婚紗殉職　女友一聽呆滯

今起變天周五六全台防大雷雨　「下周成颱機率高」

更多

最夯影音

更多

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面