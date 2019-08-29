苗栗石虎調查案1000萬由義消得標　專業生態調查公司落榜

▲由苗栗縣政府所辦理的「苗栗縣石虎族群數量與分布調查」採購案，竟由義消協會得標，引發民眾熱議。（圖／ETtoday資料照）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府執行「苗栗縣石虎族群數量與分布調查」，並於網路公開招標2年1000萬採購案，最後得標的竟是苗栗縣義消協會，更勝過長期專業生態調查的「野聲環境生態顧問有限公司」，不免讓外界質疑，義消協會的專業度，能否接下這樣的重責大任？

縣府農業處長陳錦俊表示，招標程序按照採購法規定，由苗栗縣義勇消防總隊協會與野聲環境生態顧問有限公司投標，委員經簡報詢答後，由義消協會得標。

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▲▼苗栗縣議員曾文學也在自己的臉書上，ＰＯ上義消協會得標的金額。（圖／翻攝自Facebook／苗栗縣議員曾玟學）

苗栗縣議員曾玟學更表示，與苗栗縣義消總隊協會競標的，是野聲環境生態顧問有限公司，負責人姜博仁，則長期與台灣石虎保育協會理事長陳美汀博士等人，在苗栗地區長期追蹤並研究石虎相關議題；兩競標者過去的案子，一個只有捕蜂捉蛇，一個是專業生態調查公司，實在怎麼也想不透怎會是義消協會出線。

陳錦俊也解釋，此案依照政府採購法，經縣府及外聘學者組成的審查委員團隊表決，多數認為由義消協會執行；儘管也有委員提出質疑，但因義消協會團隊也有與屏科大、華梵大學教授合作，此外，人力充足於縣內18鄉鎮市皆有布點，加上深耕地方，對在地生態有充分理解，因此認為透過民間與學界合作，更能達到最佳研究效果。