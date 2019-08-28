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這樣「挑食」才健康！大戶屋「大人的食育講座」8/28開放報名

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▲大戶屋選用天然發酵品調味日本百年老店永田釀造所的鹽麴醃製肉品。（圖／大戶屋提供）
▲大戶屋「大人的食育講座」8/28開放報名。。（圖／大戶屋提供）

記者黃士原／台北報導

有鑑於國人對於飲食需求的改變，日本定食類連鎖餐廳品牌「大戶屋」期望透過食的教育使大眾的飲食生活趨向更好，9月20、21日在大戶屋行天宮站店舉辦「大人的食育講座」，邀請營養師林世航來告訴你怎樣「挑食」最健康。

日本定食類連鎖餐廳第一品牌「大戶屋」堅持以最新鮮、天然和當季的食材，每日現點現做、不使用半成品、不用人工調味料的方式料理。且為了使大家能品嚐到食材的原味，嚴選天然的發酵品調味。大戶屋的人氣料理「炭烤鹽麴五花肉定食」，就是選用日本百年老店永田釀造所的鹽麴醃製肉品，不僅鹹度較低，味道也較溫潤好美味。

▲大戶屋選用天然發酵品調味日本百年老店永田釀造所的鹽麴醃製肉品。（圖／大戶屋提供）
▲大戶屋選用天然發酵品調味日本百年老店永田釀造所的鹽麴醃製肉品。（圖／大戶屋提供）

現今社會生活型態多以外食為主，在不懂得挑選食物的情形下，往往產生「吃了很多營養的食物，卻對自己的身體狀況無法有助益」的情況，所以大戶屋本次邀請知名營養師林世航，分享台灣人目前常碰到的飲食與營養問題，傳遞正確「挑食」觀念，讓單身與具有家庭影響力的熟齡客群，能透過食育講座，將正確的飲食觀念帶入家庭，為自己與家人的健康把關，擁有更好的飲食生活。

大戶屋-大人的食育講座活動資訊
活動日期：2019/9/20(五)與9/21(六) 15:00-17:00，共二場。
活動地點：台北市中山區松江路276號2樓，大戶屋行天宮站店
報名方式：即日起至9/11(三)止，上活動網站(https://www.accupass.com/event/1908230234301261845419)，每場限額30名。
報名費用：每人300元，含飲料與每人贈送定300元定食折價券一張。

▲營養師林世航。（圖／大戶屋提供）
▲營養師林世航。（圖／大戶屋提供）

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