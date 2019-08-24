軍公教釋憲結果出爐　黃國昌：雙薪教授是唯一贏家

▲黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

司法院大法官23日公布軍公教年改釋憲案結果，大部分軍公教年改條例尚無違背，但仍有部分條例違憲。不過，時代力量立委黃國昌卻直指這個結果「雙薪教授是唯一贏家」並質問「大法官們，真心認為這樣的規範會比較好嗎？」

黃國昌24日在臉書分享軍公教年改釋憲的結果並PO文，開頭就寫下「雙薪教授是唯一贏家」。在軍公教年改釋字第781、782與783號中僅「退休再任私校職停領退俸」規定及「『得』動態調整所得替代率」這兩部分違憲。而黃國昌也指出，年改唯一遭大法官宣告違憲、立即失效的點，是「禁止雙薪教授違反平等原則」。

黃國昌直言，這個結果，只是一方面讓從公立大學退休的資深大教授，能繼續在私立大學任教領雙薪，一方面進一步排擠年輕博士進入學界的道路。「請問如此的解釋，在最終效應上，到底成就了什麼？」他表示，這種雙薪教授，長期飽受學界詬病，也不利人才培育與學術長期發展，「難道大法官會不知道嗎？」

黃國昌質疑，這樣「機械式操作平等原則」，難道是要立法者依大法官在理由書中提出的建議：「未來立法者如為提供年輕人較多就業機會而擴大限制範圍，將全部私立學校或私人機構之職務均予納入」更提問「大法官們，真心認為這樣的規範會比較好嗎？」