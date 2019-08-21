灰白毛色水靈眼萌爆！陸首自主培育複製貓「大蒜」將滿月

▲大陸首隻自主培育的複製貓「大蒜」。（圖／翻攝自微博／人民日報）

記者馬叔安／綜合報導

大陸首隻複製（大陸稱克隆）貓「大蒜」迎來滿月，「大蒜」是一隻英國短毛貓，於今年7月21日經代孕貓自然分娩。根據《新華社》20日的報導，科研技術團隊從2018年8月正式開始了複製貓的研發實驗，本次代孕貓在胚胎移植66天后順利分娩。

在公佈的照片中，可以看到年幼的「大蒜」身形嬌小，毛色為灰白，一雙水靈的眼睛也是灰色，面對鏡頭似乎並不怕生。《新華社》指出，「大蒜」的主人曾說道，「『大蒜』陪伴我3年了，它因疾病過世。現在通過克隆技術，『大蒜』又來到我身邊，我們將重啟新的生活。」

▲大陸首隻自主培育的複製貓「大蒜」。（圖／翻攝自微博／人民日報）

科研技術團隊摸索卵母細胞體外成熟培養條件、孤雌激活條件等預實驗後，從2018年8月正式開始了複製貓的研發實驗，本次代孕貓在胚胎移植66天后順利分娩。中科院動物研究所研究員陳大元認為，以現階段的技術水平來看，從4隻代孕貓懷孕，成功生產了一隻複製貓，成功率是較高的。

中國農業大學動物醫學院教授施振聲介紹，貓的生殖生理特性與絕大多數動物不一樣，因為貓不是自發排卵動物，是少數的誘發排卵動物之一，其生殖周期特別，複製技術較困難，操作繁瑣，這次成功培育複製貓是世界為數不多的成功案例之一，意味著大陸在複製領域邁進一大步。