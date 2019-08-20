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臉書評陳菊對災民「落井下石」挨告　費鴻泰：公眾人物應有雅量

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記者羅志華／台北報導

現任立法委員費鴻泰2019年4月5日，以「韓市長的佛心，陳菊的禍心」為題，提到韓國瑜就任市長不久，便放棄對小林村國賠案的上訴，評論高市府88風災時未積極派員撤村，又提到高雄氣爆案，高市政府在代位求償上的缺失，引來前任高雄市長陳菊不滿，提告妨害名譽。北院本月20日辯論終結，費鴻泰於庭中表示，「自己當民代25年從未被告，呼籲陳菊作為公眾人物應有接受公評的雅量」。全案將於9月10日宣判。

▲▼費鴻泰北院出庭。（圖／記者羅志華攝）

▲立法委員費鴻泰在臉書評陳菊對災民「落井下石」挨告，20日北院出庭時呼籲她作為公眾人物，應有雅量受公評。（圖／記者羅志華攝）

費鴻泰於庭中表示，小林村國賠案纏訟10年，他4月時看到韓國瑜放棄上訴很有感觸，也讓他想起2014年的氣爆案，便在臉書發文，「反觀前高雄市長陳菊在位期間，不管是天災或人禍造成生命財產損失的災民，陳菊不但不幫忙，還落井下石」、「高雄市政府未主動派員協助進行撤離，因而導致小林村滅村，陳菊前市長卻拒絕國賠」、「高雄氣爆案中，陳菊更誆騙災民用代位求償的方式處理，結果法院判決高雄市政府責任最大，災民卻因超過時效而無法求償」等語，讓陳菊大為不滿，憤而提告。

陳菊的委任律師表示，2009年時高雄縣、市尚未合併，小林村當時屬於高雄縣轄區，根本無權協助；至於氣爆案災民求償部分，判決書是針對災民另行追加的求償駁回；費鴻泰卻指責「高雄市政府」不積極救災，導致小林村滅村「還落井下石」，又指高雄市府「誆騙」災民代位求償，使災民因超過時效無法求償。陳菊律師表示，此內容已涉捏造不實，故意誹謗罪嫌。

但費鴻泰的律師引述媒體報導表示，高雄縣、市合併已10年，費鴻泰文中用「高雄市政府」僅是依社會現所述，且88風災時，高雄「市」政府確實因職權分配，未派員到高雄「縣」轄區小林村協助撤離，內文所述皆屬事實；氣爆案一審中，更清楚提到高雄市政府應負40%責任，陳菊對此國賠做時效抗辯，當時皆有報導可證。

最後費鴻泰對於被起訴表示意見，「我當民代25年，在臉書評論、召開記者會上千次，從未被告；陳菊最近告了很多人，她作為公眾人物應有接受公評的雅量」、「小林村、氣爆案是近10年的重大案件，我在市場服務的時候，常常聽民眾在討論，這涉及首長施政作為可受公評，我絕無虛構、捏造不實，藉此批評陳菊，我認為自己無罪」。全案將於9月10日宣判。
 

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