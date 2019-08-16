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夏普AQUOS R3新機亮相　搭載獨家Pro IGZO螢幕、單機售價22,990元

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▲▼SHARP AQUOS R3。（圖／記者邱倢芯攝）

▲SHARP AQUOS R3。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣夏普今（16）日在台灣推出「大膽玩攝」SHARP AQUOS R3新機，台灣是暨日本之後第一個推出新機的海外市場。SHARP AQUOS R3最大的特色在於，其採用了夏普獨家的Pro IGZO液晶螢幕、畫質清晰又省電，並擁有120Hz螢幕更新率。SHARP AQUOS R3建議售價為22,990元，8/21起全台震旦門市開賣。

▲▼SHARP AQUOS R3。（圖／記者邱倢芯攝）

另外，SHARP AQUOS R3還搭載了夏普獨家的AI Live Story技術，可為用戶剪輯15秒影片，使用者只需要拍下影片，其餘的工作就交給AI人工智慧處理即可，號稱不論短片或相片皆可由AI自動篩選出笑容或構圖較佳的場景。

在硬體規格方面，SHARP AQUOS R3採用高通S855處理器，內建6GB RAM、128GB ROM，最高可支援512GB Micro SD記憶卡，採4G雙傻雙待。提供指紋辨識與臉部辨識解鎖功能，並擁有Qi無線充電功能。

採用雙鏡頭配置，分別為2,010萬像素拍攝影片專用的深交廣角鏡頭，以及1,220萬F/1.7大光圈高感度相機，搭載快速自動對焦系統。而前鏡頭有1,630萬像素，擁有電子防手震與美肌修正功能。

除了AQUOS R3新機之外，夏普也同時宣布入門國民機AQUOS V系列也將於今年第四季與台灣消費者見面。

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關鍵字：夏普,AQUOS R3,AI Live Story,AQUOS V

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