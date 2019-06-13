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夏普「雷射投影機」台灣首發　全球獨家3LCD全封閉式結構

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▲夏普「雷射投影機」台灣首發　全球獨家3LCD全封閉式結構。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為晉城總經理李建輝、台灣夏普業務總監戴士傑、台灣夏普總經理張凱傑、恒崴董事長俞恒青、恒威顧問荒田正、恒崴董事長特助俞翰成。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

夏普（Sharp）今天（13日）在台灣發表9款全新「雷射投影機」，擁有全球獨家的3LCD全封閉式結構設計，而且選在台灣作為首發地，主打教育和商用市場，不僅在價格具有優勢，就連使用壽命都是一般燈泡投影機的10倍，目標三年內搶得台灣雷射投影機品牌市場「坐二望一」的地位。

夏普「雷射投影機」採用雷射光源，也就是雷射二極體LD、Laser Diode的新光源，這次在台灣一次推出9款新品，包括型號PG-CA40X/40W/40U、PG-CA52X/50W/50U、PG-CA60X/60W/60U，亮度從4000流明到6000流明，解析度最高可達1920*1200 WUXGA。

▲夏普「雷射投影機」台灣首發　全球獨家3LCD全封閉式結構。（圖／記者姚惠茹攝）

▲夏普「雷射投影機」台灣首發。（圖／記者姚惠茹攝）

其中兩大特色，包括採用全封閉光機結構設計，可以有效隔絕灰塵，不僅隔絕一般灰塵，還包括細微塵的煙霧，而且透過實際實驗，亮度沒衰減也不會色差偏黃。

其二就是雷射光源使用壽命2萬小時是一般使用燈炮投影機的10倍，使用1萬小時後，依然保有80%的畫面亮度，相較於它牌使用一般光機結構設計的雷射投影機，在使用同樣時間後畫面亮度已低於60%，還有無耗材成本，不需要定期更換濾網等優勢。

▲夏普「雷射投影機」台灣首發　全球獨家3LCD全封閉式結構。（圖／記者姚惠茹攝）

▲夏普「雷射投影機」採用全球獨家3LCD全封閉式結構。（圖／記者姚惠茹攝）

台灣夏普總經理張凱傑表示，夏普這次發表的9款全新「雷射投影機」，是由夏普和鴻海共同攜手研發，其中鴻海負責基本設計，夏普負責使用者介面優化等部份，因此在價格方面具有絕對的競爭優勢。

張凱傑表示，這次新品特別選在台灣作為首發地，主打教育和商用市場，接下來還會推出家用系列，未來更有體積小、重量輕、易攜帶、超短焦以及高達1萬流明的產品問世，預計到年底會有20款產品，目標三年內搶得台灣雷射投影機品牌市場「坐二望一」的地位。

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關鍵字：夏普,Sharp,雷射投影機,3LCD,全封閉式結構,張凱傑

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