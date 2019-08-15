尖石山區跌倒...少年昏迷又狂嘔　員警飛車與119合力救人　

▲警方與119人員合力將男子送往救護車。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

從台北前往新竹尖石旅遊的孫姓一家人，14日下午因兒子突然在尖石山區跌倒後昏倒，夫妻將兒子送醫途中，兒子又出現嘔吐不止的現象，嚇得孫爸爸趕緊向警方求救。當孫姓夫妻倆見到警員及救護車時，激動地衝出路面拼命招手，員警以及消防人員，將呈虛脫狀的兒子合力抬上擔架，由救護車順利將傷者送往醫院救治。孫姓兒子的身體狀況已逐漸康復，僅需稍做留院觀察即可出院，家屬也對於橫山警方的即時救援與同理心，深表感激。

14日下午5時許，尖石分駐所副所長閔光宇接獲來自台北文山區的孫姓民眾緊急求救電話，孫男聲音急促、顫抖地告訴警方，「我現在在尖石國小附近，我兒子正在路旁嘔吐，請求警方救救我兒子」。閔副所長於電話中不斷安撫報案人激動不安的情緒，經再三確認孫姓報案人所在位置外後，同步通知所內備勤警員陳世峰及尖石消防分隊、以警用機車引領救護車火速趕往救援。

孫男向警方表示，當日夫妻與子前往尖石鄉數碼天空附近的山區踏青，兒子不慎於山坡跌倒翻滾，導致頭部受創昏迷，當兒子甦醒後，夫婦便以自家車輛將其子載送下山，以便就近送醫治療。不料行經120線尖石國小附近，兒子又開始出現暈眩嘔吐不斷，夫妻護子心切且迫於情況危急，遂焦急萬分地向橫山警方求救。

當孫姓夫妻倆見到警員伴隨著救護車趕至等待救援地點時，夫妻倆激動地衝出路面拼命向陳員招手，員警以及消防人員，將呈虛脫狀的兒子合力抬上擔架，由救護車順利將傷者送達榮民醫院竹東分院救治。之後員警以電話關心傷者狀況，並得知傷者身體狀況已逐漸康復，僅需稍做留院觀察即可出院，家屬也對於橫山警方的即時救援與同理心，深表感激。