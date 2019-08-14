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社會 社會焦點 保障人權

2歲童反鎖在BMW裡頭…爸爸請求破窗　最後責備消防員：為何刮到板金

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▲▼破窗。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲男子要求破窗救子，最後又怪消防員為何刮到他的板金，讓人傻眼。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

有這種事！新北市林口區一輛市價約290萬元的BMW於14日下午3點多違停在仁愛路，男子下車後發現2歲的兒子被反鎖在車內，天氣那麼熱，他情急之下報請消防員破窗救人，但沒想到消防員完成任務，卻是看到男子哀怨的臉，「為何刮我車門的板金…」出勤的帶隊官解釋，破窗的過程中難免會有些許車損，男子才臭臉離開。

▲▼破窗。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲破窗傷到板金，引起車主的不悅。（圖／記者陳雕文翻攝）

路過民眾目擊一切，將過程PO上臉書【林口大家庭】，「警消人員當然是希望用最快的速度破壞車窗，然後將小孩救出，看來小孩是平安的出來了，但是車主竟然責怪警消為什麼破窗會傷到車子板金……唉……」。

網友看紛紛痛批，「法律規定家長不能把12歲以下兒童獨留車裡，即使時間很短也不行，必須有一名12歲以上人士陪同，否則就是違法」、「腦子有洞的家長」、「他還違停在紅線」、「可以請消防員順便敲敲家長的腦袋嗎」、「以後都不要救他們一家啦」、「太扯了」

新北市消防局解釋，隊員出勤一定是以迅速救人、達成任務為主，破窗時難免刮傷板金，造成些許損害。

▼違停在紅線的車輛鎖著一名2歲男童，爸爸請求破窗，卻怪消防員怎麼可以刮到他的板金，網友看到也是醉了。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼破窗。（圖／記者陳雕文翻攝）

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2歲童反鎖BMW裡！爸請求破窗　救出罵消防員：為何刮到板金？

關鍵字：板金,BMW,X5,男童,消防,破窗

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