車身比坦克窄「更適合巷戰」　以色列推出高度自動化載人戰車

實習記者羅明輝／綜合報導

以色列近日公布一款專為城市戰設計的新型巷戰戰車「卡梅爾」（Carmel），它能夠載人又具備高度自動化，整款戰車的多項功能都是經由人工智慧（AI）所控制。除此之外，「卡梅爾」還裝備了全新一代主動防禦系統，能使2名車組人員在封閉的艙口內操作的同時，還能留意到整個戰場的情況。

據美國《國家利益》（National Benefit）11日報導，這款戰車是以色列國防軍在2014年加沙衝突中，吸取了教訓後所研發推出。當時，以色列軍隊的重型裝甲車輛並不能順利穿行在狹窄的城市街道上，因此作為反饋，「卡梅爾」的車身比坦克窄，並裝備一個類似坦克的炮塔。

《耶路撒冷郵報》提到，這種戰車是一款重35噸的履帶式車輛，有2名車組人員，但幾乎能實現「完全自主駕駛」，對敵軍的雷達而言，它呈現高度隱形。另外，該平台也有多項的技術性突破，包括模塊化裝甲、下一代協同主動防禦系統、簡易爆炸裝置預警和處理系統，以及混合動力引擎。它也裝備了戰術無人機，可以幫助提高監視、偵查和攻擊能力，再加上它的新一代裝備系統，提供了艙內車組人員最完整的戰場視角。

▲ 以色列5日展示的「卡梅爾」戰車原型 。（圖／翻攝自以色列國防部）

以色列國防軍5日展示原型車時，裝甲兵司令、陸軍准將哈森 （Guy Hasson）特別強調，「『卡梅爾』與坦克完全不同，它是一個全新的平台。」以色列航空航天工業公司的機器人項目經理沙卜泰（Meir Shabtai）也向以色列媒體說明，「畢竟人類能夠理解的訊息量是有限的，因此平台只提供機組人員他所需要的內容。卡梅爾作為『下一代戰車』，能夠自行操作、移動、遠程探測，以及決定打擊目標，讓機組人員能專心處理他負責的任務」

外界指出，以色列國防軍並沒有選擇研發一款完全的無人戰車，從他們的「半自動化裝甲車」計劃可以看出，儘管機組人員藉助人工智慧、外置攝像頭和感測器所支持的智能螢幕，與外界完全隔絕，但他們還是打算讓機組人員來保持車輛的控制。

但不管它是不是人工智慧，「卡梅爾」展示了裝甲車的未來。隨著城市不斷的增長、擴張與「超大城市」的崛起，正在使城市戰成為戰爭的常態。像美軍M-1「艾布拉姆斯」和T-72這類的重型坦克，屆時在狹窄街道上移動時，會顯得很笨拙。現在的趨勢是發展小型戰車，不是裝備用來摧毀坦克的大炮，而是裝備較輕型的武器。