　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

車身比坦克窄「更適合巷戰」　以色列推出高度自動化載人戰車

請按讚支持ETtoday新聞雲

實習記者羅明輝／綜合報導

以色列近日公布一款專為城市戰設計的新型巷戰戰車「卡梅爾」（Carmel），它能夠載人又具備高度自動化，整款戰車的多項功能都是經由人工智慧（AI）所控制。除此之外，「卡梅爾」還裝備了全新一代主動防禦系統，能使2名車組人員在封閉的艙口內操作的同時，還能留意到整個戰場的情況。

據美國《國家利益》（National Benefit）11日報導，這款戰車是以色列國防軍在2014年加沙衝突中，吸取了教訓後所研發推出。當時，以色列軍隊的重型裝甲車輛並不能順利穿行在狹窄的城市街道上，因此作為反饋，「卡梅爾」的車身比坦克窄，並裝備一個類似坦克的炮塔。

《耶路撒冷郵報》提到，這種戰車是一款重35噸的履帶式車輛，有2名車組人員，但幾乎能實現「完全自主駕駛」，對敵軍的雷達而言，它呈現高度隱形。另外，該平台也有多項的技術性突破，包括模塊化裝甲、下一代協同主動防禦系統、簡易爆炸裝置預警和處理系統，以及混合動力引擎。它也裝備了戰術無人機，可以幫助提高監視、偵查和攻擊能力，再加上它的新一代裝備系統，提供了艙內車組人員最完整的戰場視角。

▲ 以色列5日展示的「卡梅爾」戰車原型 。（圖／翻攝自以色列國防部）

以色列國防軍5日展示原型車時，裝甲兵司令、陸軍准將哈森 （Guy Hasson）特別強調，「『卡梅爾』與坦克完全不同，它是一個全新的平台。」以色列航空航天工業公司的機器人項目經理沙卜泰（Meir Shabtai）也向以色列媒體說明，「畢竟人類能夠理解的訊息量是有限的，因此平台只提供機組人員他所需要的內容。卡梅爾作為『下一代戰車』，能夠自行操作、移動、遠程探測，以及決定打擊目標，讓機組人員能專心處理他負責的任務」

外界指出，以色列國防軍並沒有選擇研發一款完全的無人戰車，從他們的「半自動化裝甲車」計劃可以看出，儘管機組人員藉助人工智慧、外置攝像頭和感測器所支持的智能螢幕，與外界完全隔絕，但他們還是打算讓機組人員來保持車輛的控制。

但不管它是不是人工智慧，「卡梅爾」展示了裝甲車的未來。隨著城市不斷的增長、擴張與「超大城市」的崛起，正在使城市戰成為戰爭的常態。像美軍M-1「艾布拉姆斯」和T-72這類的重型坦克，屆時在狹窄街道上移動時，會顯得很笨拙。現在的趨勢是發展小型戰車，不是裝備用來摧毀坦克的大炮，而是裝備較輕型的武器。

ET快訊
快訊／國民黨中常會通過「禁止抹黑韓國瑜」條款
快訊／基本工資調高！月薪多700元增至2萬3800、時薪多8
逛西門町衣服被扯掉！潔哥「小草莓走光」剩內衣褲…路人動作暖哭
她翻出「17年前發票」想起已逝嬤！網見亮點大歪樓：這物價太狂

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

車身比坦克窄「更適合巷戰」　以色列推出高度自動化載人戰車

北約「大黃蜂」尾隨俄國防長座機！　蘇-27強力「逼機」驅逐

俄承認火箭爆炸是核事故　試射「美國放棄」飛彈5人被炸飛

新型神秘無人機現身　可望成殲-20「忠誠僚機」

珍貴老照片數位典藏　軍聞社攜中研院呈現近代軍事史

高雄山區豪雨　第四作戰區聯絡官進駐潛勢地區

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

火箭少女101合唱百位觀眾《卡路里》　現場突出現283面鏡子...超震撼！

浪汪誤闖駕訓班！原地繞圈搖尾 教練近看鼻酸...「牠沒有眼睛」

法師普渡大秀自創「狂爆電音舞」　信徒看傻...網笑：好兄弟開趴囉

吳宗憲為嗆網紅道歉：我錯了！　聽到連千毅下戰帖「我不知道這個人」

車身比坦克窄「更適合巷戰」　以色列推出高度自動化載人戰車

北約「大黃蜂」尾隨俄國防長座機！　蘇-27強力「逼機」驅逐

俄承認火箭爆炸是核事故　試射「美國放棄」飛彈5人被炸飛

新型神秘無人機現身　可望成殲-20「忠誠僚機」

珍貴老照片數位典藏　軍聞社攜中研院呈現近代軍事史

高雄山區豪雨　第四作戰區聯絡官進駐潛勢地區

桃園戶政創新服務六都第一名　鄭文燦：爭取增加員額

陳吉仲報喜：突破國際政治現實 　以「Taiwan」之名加入GFRA

二度槓上！詹江村踢爆「你媽媽賺紅錢」　黃捷：停止騷擾我家人

單身、婚育租金補貼9/2上路！最高可領5千元...2.4萬人受惠

臉書轟韓國瑜「小三夜店進行式」　楊秋興神隱2天丟10字首度回應

相機塞裙底…Coser遭群男逼圍嚇哭「跌坐遮擋撐不住」　網飆：這強暴吧！

超狂老媽養一堆螞蟻！屍體放桌上給家人「瞻仰遺容」：生命暫停了

韓國瑜上班日中午才出門　陳思宇：可請教柯文哲「勤政」二字

WINNER宋旻浩真的很會穿　被封「GD接班人」　

夏聯／澳門首支職業隊　黑熊大量啟用在地人才

軍武熱門新聞

北約F/A-18尾隨俄國防長飛..

俄承認火箭爆炸是核事故　5人被..

新神秘無人機成殲-20忠誠僚機

以色列推出高度自動化戰車

非致命性「布袋彈」主用於驅散人..

陸隱身超材料可騙過所有雷達系統

射程2000公里！地對地雲峰飛..

俄「獵人」首飛影片曝光！

美空軍C-130翼關節有裂縫　..

北韓新飛彈結合數百霰彈　能夷平..

同樣唸軍校　我的年資為何不算數..

高雄豪雨第四作戰區進駐潛勢地區

台灣軍力全球第24　周圍國家都..

快速通關系統提升營區安全管控

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

說謊照曝！韓「換咖繼續打麻將」　韓冰一旁滑手機

瘋傳他中20億捐 賓士抽獎！2萬網友留言慘了

女星勒斃17歲愛女再上吊亡！留遺書：我不能沒女兒

館長宣布參選2020！網嚇傻：總統好

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦死

不識字貴婦9億存款遭盜用　反被銀行求償7億　

韓網瘋傳：偶運會抓包情侶戀愛！

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

韓國瑜謊言遭戳破林智鴻PO麻將照打臉

騎士遭輾死心臟噴飛！掉路上還在跳

洪慈庸退黨　周偉航：投票輸就跑

「韓國瑜氣已衰、勢已危」　黃創夏：必敗宿命難逃

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

更多

最夯影音

更多

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面