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抗老新觀念！「迪奧精萃青春凝露」終結乾燥、油水失衡

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抗老保養一直是大家最在乎的問題，擦了很多瓶瓶罐罐，怎麼還是無感？到底有沒有吸收？而夏日肌膚容易出現油光、毛孔等問題，又因過度清潔使肌膚陷入乾燥、脫皮、敏弱的惡性循環，如果沒有選對保養品，那就真的是青春一去不復返。

肌膚需要微營養素

▲▼ 最新抗老觀念！原來肌膚也需要「微營養素」，乾燥、油水失衡終於有解（圖／bella儂儂提供）

在肌膚油脂分泌不平衡，礦物質 （鋅、銅、鎂）大量流失的雙重失衡狀態下，即使擦再好的保養品也沒有辦法好好吸收，等於白搭， 因此也解決不了肌膚問題。迪奧實驗室發現，原來肌膚也需要一些「微營養素」才能有效的形成自然屏障，抵抗外在傷害，並從肌膚底層開始修護。

精萃再生微導青春凝露

▲▼ 最新抗老觀念！原來肌膚也需要「微營養素」，乾燥、油水失衡終於有解（圖／bella儂儂提供）

迪奧精萃再生系列推出新成員精萃再生微導青春凝露，在洗完臉的第一步直接補充肌膚的微營養素，將萃取自玫瑰的礦物質和精華油完美融合，全面提供肌膚淨化與修護雙重功效。

仔細看這罐夢幻粉色的青春凝露，比一般的化妝水稍微濃稠一些，看的到液體中有一顆一顆小小的精油球體在裡面，這是迪奧首次以獨家超微分子技術，透過高壓能量將潤澤精華油轉化為百萬顆微導精油膠囊，並注入蘊含玫瑰礦物質鋅、銅、鎂與22種微營養素的水凝露中。

百萬顆微導精油膠囊

▲▼ 最新抗老觀念！原來肌膚也需要「微營養素」，乾燥、油水失衡終於有解（圖／bella儂儂提供）

塗抹在肌膚上時，精油膠囊瞬間化開爆出玫瑰萃取的精華，讓肌膚可以好好的吸收，而當中的礦物質包含取自玫瑰礦物質－鋅：平衡油脂、有效控油；銅：獨特淨化功效；鎂：為肌膚能量來源，賦活肌膚。

親水性玫瑰礦物質+潤澤精華油

▲▼ 最新抗老觀念！原來肌膚也需要「微營養素」，乾燥、油水失衡終於有解（圖／bella儂儂提供）

透過親水性玫瑰礦物質以及潤澤精華油達到淨化但不乾澀，質地輕盈但依然潤澤舒適的效果。清新水凝露質地，能使肌膚更快有效吸收玫瑰微營養素，啟動微導先鋒作用，全面提升肌底保護力，守住毛孔，為肌膚12小時鎖住微營養素，達到零油光、零黏膩的清新潤澤感受。

花蜜微導三部曲

▲▼ 最新抗老觀念！原來肌膚也需要「微營養素」，乾燥、油水失衡終於有解（圖／bella儂儂提供）

「迪奧精萃再生微導青春凝露」是肌膚最佳的前導保養，為肌膚啟動微導先鋒。接著搭配迪奧精萃再生花蜜微導精露，全面補給肌膚微營養素，提供有益肌膚的營養及水份，層層打造起穩定健康的肌膚。

針對局部可以使用精萃再生微導眼凝萃，為雙眸補給眼周所需的特殊微營養素，提亮眼周、並淡化暗沉，獨家360度獨立滾動的10顆陶瓷微導珍珠壓頭，不僅能按摩眼周肌膚促進循環，還可以按摩全臉的表情紋。
 
【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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