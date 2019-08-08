台中天津曬衣節連3天買千送百　萬件當季衣服50元起

▲天津服飾商圈明天起推出50元當季銅板價活動。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市天津商圈曬衣節今年已進入第17年，9日起將一連3天開賣，商圈主委李進祥表示，去年3天賣出1萬5千件，平均每10秒就包1件，今年除了推出萬件當季服飾50元銅板價之外，消費滿千元就送百元的美食消費券，讓民眾搶便宜，也吃美食，希望再創佳績。

▲天津商圈業者們推出買千送百活動。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市政府經發局表示，天津路服飾商圈是中部服飾百貨批發業的最大營運據點，聚集超過3百間店家，如同台北的五分埔，曬衣節活動年年成長，市民無不摩拳擦掌等著大搶購，今年還與台中購物節活動配合，一定能帶動更多買氣。

▲天津商圈結合台中購物節，希望再創佳績。（圖／記者鄧木卿攝）

天津商圈主委李進祥表示，現場分為1百元與50元兩種促銷攤位，都是當季服飾，全是均一價，民眾不用邊買邊看價格，盡情挑選，去年3天賣出1萬5千件，如果以1天營業時間14小時計算，平均每10秒就賣出1件，很多外勞看準便宜又是當季，都是20件、30件一次帶走。

李進祥說，今年除了便宜買到當季衣服之外，還推出滿千送百的美食消費券，讓民眾買得盡興，吃得開心，現場也安排街頭藝人表演，還有規劃快閃巨型服裝造型裝置藝術，讓大家瘋狂打卡拍照，晚上在燈光的渲染下更顯浪漫繽紛。