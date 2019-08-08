8縣市恐納利奇馬陸警範圍　彭啟明：暴風圈周五晨觸陸！這兩區很有感

▲氣象局觀測，利奇馬今晨5時在台北東南東方約550公里海面上。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

利奇馬轉強颱！中央氣象局今天上午8時半發布利奇馬颱風陸上警報，包括新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮應嚴加戒備並防強風豪雨。天氣風險公司總經理彭啟明表示，預計利奇馬接近台灣應是最強時，暴風圈將會在周五凌晨碰觸陸地，「東北部及北部會相當有感」，要到周五晚上才會逐步脫離。他也說，有8縣市可能納入陸警警戒區，都要提高警覺。

彭啟明說，預計周五清晨5時，利奇馬在台北東方約230公里海面上，大約在石垣島和宮古島中間，暴風圈將可能擴大為250公里，同時強度達到每秒48公尺，上看強烈颱風等級。

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彭啟明指出，利奇馬走得忽快忽慢，時而偏西時而偏北，這是一個大低壓帶中內含低壓的特徵，未來接近台灣的時候，也要留意受到地形的干擾，也有可能時快時慢的變化；過去12小時中也快速成長整合，颱風眼清晰可見，預計接近台灣時應該是颱風最強的時候。

▲▼彭啟明說，新竹以北、基隆、花蓮北端到宜蘭都有機會涵蓋到颱風暴風半徑的陸上警報區。（圖／翻攝彭啟明臉書）

彭啟明表示，依照目前氣象局發布的颱風路徑，220或250公里的暴風圈將會在周五凌晨碰觸陸地，要到周五晚上才會逐步脫離；如果根據目前氣象局的路徑趨勢，新竹以北、基隆、花蓮北端、宜蘭都有機會涵蓋到颱風暴風半徑的陸上警報的警戒區，在這些區域都要提高警覺。

彭啟明說，至於風雨的情境，今北部及東北部就會逐漸感受到風雨逐步加大，這都是屬於外圍環流的影響，到下午時風雨就會相當顯著，原本都是間歇性的陣雨，會開始有持續的間歇降雨，空檔時間會縮短，風勢也會加強。

彭啟明分析，等到周五凌晨颱風暴風圈開始碰觸陸地，東北部及北部會相當有感，預測周五上午颱風離台灣東北角最近約100、200公里，台灣不至於被最強的颱風10級暴風圈碰觸，但7級暴風半徑也是相當有威力的，預期會帶來顯著的降雨及風勢。

▲▼利奇馬最新動態和潛勢路徑預測圖。（圖／氣象局）

彭啟明指出，颱風在周六會開始遠離，周六凌晨到上午有機會陸續解除警報，不過清晨前風雨仍較大，上午起風雨將明顯趨緩；至於利奇馬東邊的科羅莎颱風距離約1500公里，也轉為中度颱風，對台灣沒有直接影響，如何和利奇馬產生互動仍有待觀察。

彭啟明表示，中南部在這次並非颱風暴風圈影響的熱區，但還是要留意可能外圍環流的移入，所可能帶來的較大雨勢，颱風仍會帶來西南風的環流，中南部靠山區還是要留意周五下半天到周六、周日會帶來西南風雨勢，累積起來也可能相當可觀；而東半部這兩天要留意可能因為颱風環流的背風面，可能會產生焚風的情境。

氣象局說，根據最新資料顯示，第9號颱風已於今上午8時增強為強烈颱風，暴風半徑亦稍擴大，目前中心在台北東南東方海面，向北北西移動，其暴風圈正逐漸接近台灣東半部海面，對新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮將構成威脅。

【更新利奇馬陸警發布】

上線時間0805

更新時間0830