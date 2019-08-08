強震晃倒「整排法拉利」！睡前佛牌上下左右狂搖…正妹驚呆以為顯靈

▲今晨宜蘭連2震！全台網友都被搖醒了。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今(8)日台灣一早連2震！最大規模達到6.0，全台灣民眾都被嚇醒。強震消息經《ETtoday新聞雲》臉書發送後，許多人都紛紛上網回報狀況，還有人回報「倒一整排法拉利」。

根據中央氣象局的地震報告，8日清晨5時28分發生芮氏規模6.0的有感地震，震央位於台灣東部海域，地震深度22公里，各地最大震度：宜蘭縣6級、花蓮縣、新北市、台北市、新竹縣、桃園市、台中市4級，南投縣、基隆市、苗栗縣、新竹市、彰化縣、雲林縣3級，嘉義縣、嘉義市、台南市2級，台東縣、高雄市、屏東縣、澎湖縣1級。

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▲宜蘭的網友說讓他想起921那晚。（圖／翻攝Facebook／ETtoday新聞雲，下同）

不少網友在睡夢中被搖醒，或是被國家級警報吵醒，紛紛在網路上PO文報平安，「真的有點嚇到，衣服都穿好了」、「我住2樓，被上下左右給搖醒」、「住七樓搖到有聲音，可怕」。

▲▼網友的佛牌整面搖晃讓她以為顯靈；還有法拉利模型車也倒掉一整排。

另外有網友在《ETtoday新聞雲》留言「宜蘭最大，像921」、「瞬間真的直接嚇醒，還已經做好不想跑的準備了」；另外也有網友PO出整面泰國佛牌照片說「剛好睡前要點香，剛剛整個供台狂搖08以為顯靈了」，也有人貼出法拉利模型車照片說「第一次 倒一排 法拉利...... 這地震 前後晃很大......」引起網友按讚狂笑。