她送小孩上學後悠哉吃早餐…托育女嬰在家嗆奶窒息亡　代價746萬元

▲陳姓保母送親生子女出門，獨留托育女嬰在家，返家時驚見女嬰嗆奶窒息，送醫急救不治。（示意圖，非新聞當事人／翻攝自視覺中國CFP）

記者羅志華／台北報導

一位年輕媽媽2018年間因工作繁忙，將3個月大的女嬰交給高中同學陳女照顧；不料某次陳女餵女嬰喝完奶後，不僅沒拍背，就出門送親生子女上學，途中還悠哉吃了頓早餐，獨留女嬰在家約50分鐘。陳女返家時見女嬰趴在床上毫無反應，緊急送醫仍不治。台北地院日前判陳女應賠償200萬元給女嬰生母；女嬰生父另提民事告訴，北院2019年8月2日判賠346萬元。

據判決，陳女相當喜愛小孩，並領有保母人員技士證，得知高中同學工作很忙，她主動提出可幫忙帶小孩，且1個禮拜顧5個整天，僅收5000元。女嬰生母急著找人托嬰，陳女願意幫忙讓她超感動，不料竟是一場悲劇開始…陳女於2018年3月2日早上8時許，餵完女嬰喝完奶沒注意拍背，還放任女嬰趴睡床上，之後便與先生一同送子女上學，途中還吃了頓早餐才回家。

陳女回家後，驚見女嬰趴在床上毫無反應，緊急送往醫院急救仍不治，醫院判定女嬰肺泡內水腫導致呼吸衰竭而死；若陳女有注意替女嬰拍背，應不至於發生憾事。檢方認為，女嬰父母早有提醒別讓女嬰趴睡，陳女不僅無視囑託，還只為了送小孩出門，獨留女嬰在家近1小時，依業務過失致死將陳女起訴。

台北地院審理時，陳女向女嬰父母痛哭下跪請求原諒，並願在民事賠償外，給付200萬元精神撫慰金，以安撫他們喪女之痛；刑事部分法官判陳女徒刑2年緩刑5年。民事部分日前判陳女賠償生母200萬元；女嬰生父另提民事告訴，法官綜合父親請求之精神撫慰金及女嬰未來可提供之扶養，判陳女應賠女嬰父親346萬元，陳女共須賠償女嬰父母746萬元。一個疏失，造成2個家庭一輩子的傷痛，民眾找尋保母不可不慎。