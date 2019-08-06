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老實農民上越南店桑一下　嗨舔小姐「葡萄乾」竟中毒送醫

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▲▼ 性招待,酒店,酒店小姐,應召女,特種行業,陪酒,打工,販賣人口。（圖／記者張一中攝）

▲原PO發文表示，以前農田附近有許多越南店，農民結束工作後都會去桑一下。（示意圖／ETtoday資料照）

實習記者崔子柔／綜合報導

誤食毒奶！一位女網友在網路上發文，分享日前從男友父親那裡聽來的鄉間傳說，內容是一名中年男子在田裡工作完去越南店「桑一下」，還舔了越南店小姊的「葡萄乾」，不料卻中毒送醫。原來，是上一位客人灑完農藥沒把手洗乾淨，直接抓了小姐的雙峰，害得這名中年男子舔到殘留的農藥。

原PO在Dcard有趣板發文轉述這則奇妙故事，指他們家住在鄉下地方，左鄰右舍都是耕田維生，但因為早期農田附近有許多越南店，所以他們工作完都會去放鬆一下，「聽說他們以前都玩很兇，還會舔奶頭什麼的。」

有一次，一名中年男子到越南店消費，不料還意猶未盡竟就離奇送醫，「因為…前一個客人剛種完田有摸到農藥，然後去揉那個越南小姐的奶頭，然後下一個人又去舔那個小姐的奶頭，結果變成吃到奶頭上殘留的農藥」，關於那位男子後續狀況，男友父親也不清楚，不過原PO提醒大家，到特殊場所消費要保護好自己！

網友看完這個故事，紛紛留言表示，「人家是毒奶粉，這個是毒奶頭」、「大嫂的奶頭有毒！！」、「代表她沒有洗澡就接了下一個客人嗎」、「比悲傷更悲傷的故事」引發熱議。

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關鍵字：越南店,中毒

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