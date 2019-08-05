喵星人霸佔古董「清朝石頭甕」　主豁達：陪貓成長「無價非賣品」



▲喵星人霸佔清朝古董「石頭甕」，網笑：甕仔貓？（圖／南投縣文化資產學會理事長梁志忠提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

對喵星人來說，霸佔家中所有物品都是天經地義，即使是來自清朝的古董也不例外！南投縣文化資產學會理事長梁志忠日前造訪友人的餐廳時，在友人的店鋪看見一個從清朝時期流傳下來的「石頭甕」，不過它顯然已經變成「貓居」之一，眼看貓咪在裡頭鑽進鑽出，讓他忍不住拍下逗趣畫面，也讓網友笑說是「甕仔貓」。

梁志忠日前造訪友人在南投開設的雅池園健康蔬食餐廳，在典雅的環境佈置中，有個來自清朝時期的「石頭甕」，不過它已經變成店貓「肚肚」的貓窩之一。據悉肚肚原本是流浪貓，經店主人可憐收容後，現在已經是家貓。

而這個石頭甕，對古物有研究的梁志忠解釋，這是清朝時期從大陸壓船艙來到台灣，因甕體厚重，不易損毀，宛如石頭般堅硬，故稱石頭甕。





▲「石頭甕」現在是陪伴愛貓一起成長的「無價非賣品」。



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《ETtoday新聞雲》記者好奇詢問這個石頭甕價值多少？梁志忠則說，「因為是古董有其歷史意義，放在庭院陪伴著愛貓一起成長，又沒有在買賣，所以是無價的。」

他將貓咪霸佔石頭甕的影片上傳到臉書，網友也笑說是「甕仔貓」，還有人說，「石甕貓居，協會以後可來展示」。或許對貓奴來說，古董即使價值連城，也不及貓主子玩得盡興來得有價值。