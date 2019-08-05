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香港「三罷」癱瘓交通！示威者擋車門...多個地鐵站關閉、路上塞爆

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▲▼香港85罷工，市民阻擋列車車門，地鐵炮台山站關閉。（圖／路透）

▲香港85罷工，市民擋列車車門，阻礙運行。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

香港民眾在5日發起「三罷」運動（罷工、罷課、罷市），今晨從航空業開始受到影響，到了大約7點左右，正值上班通勤時間，示威者湧入多個地鐵站，並堵住車門或是按下緊急按鈕，妨礙地鐵運行。紅磡隧道及部分陸上道路也出現大量車潮阻擋，現場也已經有防暴警察戒備。

據報導，港鐵表示，西鐵綫、荃灣綫以及東涌綫皆有民眾按下緊急停車鈕，阻礙車門，導致列車服務受阻。隨後，旺角站往調景嶺方向車廂宣布列車服務也受阻；炮台山站的站內廣播表示，因為發生事故，炮台山站將會暫停服務，呼籲市民離開，有媒體指出，炮台山站月台上有孕婦身體不是，被救護員護送離開。

▲▼香港85罷工，市民阻擋列車車門，地鐵炮台山站關閉。（圖／路透）

▲▼香港85罷工，市民阻擋列車車門，地鐵炮台山站關閉。（圖／路透）

▲香港地鐵炮台山站，目前已關閉。（圖／路透）

8:15分，港鐵宣布屯門站因有大量人士有衝突情況，車站方面因應情況，目前車站需要關閉，要求所有乘客離開車站，並暫時不要前往屯門站。港鐵亦呼籲乘客留意及為行程預留充裕時間，及早計劃行程。

《立場新聞》報導，有網友在全港的圓環處發起「駕駛練習」的不合作運動，據目擊者表示，已經有人在「廣福迴旋處」進行，大量車潮不斷在圓環內繞圈，阻擋交通。陸上交通方面，有許多車輛直接停在道路上，不讓通行，造成許多民眾無法通勤上班。



今日早晨開始，香港機場已有大批機組人員、地勤、飛機維修員集體請病假，就連民航處航空交通管制員也加入響應活動。截至今晨4點，已經至少有170航班取消，包含抵港77班，離港93班，大多是國泰航空及國泰港龍航空的班機。

機場管理局的網也上公告顯示，「8月5日（星期一）可能出現一些或會影響香港國際機場運作的情況。機管局呼籲旅客聯絡航空公司，確認航班後才出發前往機場，或透過機場網頁或「我的航班」流動應用程式，了解最新航班情況。」

►►►香港大罷工第一波！機場逾3千員工「請病假」　170航班取消

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