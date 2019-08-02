「老大加油！」　林亮君PO與林昶佐相擁照：不捨、憤慨但給予祝福

▲林亮君PO出與林昶佐相擁照。（圖／翻攝林亮君臉書）

記者楊亞璇／台北報導

時代力量創黨元老、立委林昶佐1日拋出震撼彈，宣布退出時代力量，將以無黨籍身分角逐台北市中正萬華區立委，並全力支持總統蔡英文連任。他在2018選戰擔任台北市黨部主委輔選，台北市議員林亮君2日凌晨發表臉書表示，不捨又憤慨但給予無限祝福，「老大加油！」

林亮君先是引用電影《一代宗師》的台詞指出，「要知道念念不忘，必有迴響。有燈就有人。」林亮君接著表示，她始終相信時代力量才是最能監督本土執政、推動進步價值的政黨，這幾年本黨在國會的表現，帶動了各種議題的討論與推進。同時，逼迫著民進黨必須面對本土勢力多元價值的挑戰，也讓本土政黨多了一些共同防範親中媚共勢力的夥伴，「這是我所相信的時代力量」。

林亮君說，支持時代力量的朋友，大家對於台灣未來的焦慮，都是一樣的心情，支持本土執政才能保衛台灣，監督執政者是我們的責任，8月1日決策會中的許多癥結，再次凸顯了長期以來時代力量苦於路線問題，造成內部歧見無法有一個更上位的綱領能夠遵行，這個困境必須被解決，「時代力量風雨飄搖之際，將帶來本黨路線定錨的契機」。

林亮君說，「林昶佐委員的出走，不捨又憤慨但給予無限祝福，我相信，你用不同的路徑，一樣會找到為台灣努力的更多可能性，老大加油！」

最後，林亮君強調，「我會與時代力量的夥伴一起完成時代任務，我們這個世代要一肩扛起，再說一次，我仍滿懷希望，希望各位也是。」