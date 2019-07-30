一個動作躲過5連撞！外籍司機「防禦駕駛」 秒切路肩免遭貨車追尾

實習記者傅一珩／綜合報導

台南國道一號25日早上7點左右發生一起大貨車追撞5輛小客車的事故，當時貨車前方的轎車駕駛因為與前車保持安全距離，又從照後鏡發現後方貨車快速接近，1秒內急切路肩，驚險的躲過了這次車禍。

▲外籍駕駛車輛急切路肩躲過追撞。（圖／東森新聞）

根據轎車的行車記錄器顯示，當時轎車正行駛在國道一號北上312.4公里處，切到最外處車道後駕駛發現前方車輛回堵，於是放慢速度往前行，突然急切路肩，不到1秒鐘內，後方大貨車便急速往前追撞，一連撞了5輛車才停下。由於大貨車沒有在行車過程中保持安全距離，往前衝撞後先是撞凹前方小轎車，又將一輛休旅車撞得零件四散，所幸事故只造成一人輕微腦震蕩。

▲大貨車將前方車輛撞的殘破不堪。（圖／東森新聞）

國道第四大隊新市分隊小隊長洪義鳴接受採訪時稱，由於大貨車沒有保持安全距離，才會導致追撞前方的小客車，再一路往前推撞多部車。他表示，該名外籍駕駛在看到前方車潮回堵後，隨著車流逐漸減速，跟前車保持足夠距離，並且從照後鏡觀察到後方大貨車快速接近，趕快向路肩閃避，因此避免被追撞。

警方表示，民眾面對此種緊急情況大多會選擇緊急剎車，但這種行為很難避免挨撞。這次外籍駕駛的處理方式，能讓大家意識到防禦駕駛的重要性，同時也讓該名駕駛躲過一劫。