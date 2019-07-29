製造假車禍賺347元！他再度敲詐女騎士還出拳　不坐牢要繳27萬

▲顏姓男子騎單車看到女騎士經過，佯稱遭對方撞傷要求賠償。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者黃苑瑜／高雄報導

高雄一名顏姓男子動歪腦筋敲詐小錢，騎單車藉口被女騎士擦撞受傷，詐騙347元得逞，而後又再次以相同手法敲詐另名女騎士，但對方察覺有異拒給錢，顏男竟惱羞成怒痛打對方，造成她後頸挫傷，事後遭警方逮補。高雄地院將顏男依涉犯詐欺、傷害等罪判處9個月徒刑，如易科罰金需繳27萬元。

判決指出，顏姓男子於2018年7月16日晚間6時許，騎腳踏車行經前鎮區復興國小前的人行道，看到一名女子騎機車經過，竟生起詐欺取財念頭，佯稱遭到對方擦撞並要求賠償，洪女受到驚嚇，當場交付347元給顏男。

事隔一個禮拜，顏男同樣於復興國小人行道前，看見一名女騎士行經該處，又以同樣手法佯稱遭對方撞傷；不過，受害的羅女感到有疑慮拒不給付，並撥打電話給家人求助，沒想到顏男竟突然暴怒痛毆對方，導致羅女後頸挫傷併左尺神經挫傷。

案經受害的洪、羅女報警處理，前鎮警分局調閱監視器畫面，發現顏男涉嫌製造假車禍詐財。法院審理時，顏男坦承以假車禍行詐及打傷羅女等犯行，法官依傷害、詐欺等罪判處他有期徒刑9月，如易科罰金27萬元。可上訴。

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