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空中飛人成真？ 法發明家挑戰以「飛行滑板」橫渡英吉利海峽

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▲▼ 法國發明家薩帕塔（Franky Zapata）14日以飛行滑板（Flyboard Air）出現在法國國慶遊行 。（圖／路透）

▲ 薩帕塔（Franky Zapata）利用「飛行滑板」在空中自由穿梭。（圖／路透，下同）

實習記者許祐誠／綜合報導

法國發明家薩帕塔（Franky Zapata）14日以飛行滑板（Flyboard Air）出現在國慶遊行 ，並預告明（25）日將穿越英國英吉利海峽，但加萊市（Calais）海事局基於安全考量，擔心他會「撞貨船」而反對這項挑戰。有趣的是，薩帕塔表示已獲民航當局同意，海事局的擔心完全是「無稽之談」。

據The Local France報導，這項傳統開始於1909年，當時法國發明家布萊里奧（Louis Blériot）首次駕駛飛行器飛越英吉利海峽，25日當天正好是110周年。目前，當局對於此次挑戰存在極大分歧，法國民航局（DGAC）已批准薩帕塔可以從加萊市飛往50公里外的英國南部海港多佛港（Dover），但加萊海事局則基於安全考量，反對這項挑戰。

海事局表示上週向法新社表示，「我們寫信告訴他，我們不同意這項挑戰，這是一個非常危險的區域，我們不確定他能否飛越貨櫃船。加萊海峽運量佔全球4分之1，包括非常大的船隻」。據悉，萊里奧被要求出發後通知海事安全人員，以便他們「追蹤並回應海上任何問題」。但萊里奧卻認為擔心「完全是無稽之談」（total nonsense）。

▲▼法國發明家薩帕塔（Franky Zapata）利用「飛行滑板」在空中自由穿梭。（圖／路透）

▲ 大批民眾拿起手機拍照。

他19日向法國BFM電視台表示，「他們同意我飛到距離總統30米以外，但現在他們正在討論撞船的風險？即便是海事安全局也同意.....當天有十幾個時段沒有船隻。」萊里奧表示，飛行滑板可以自動運行約10分鐘，接著他需要在英國海域上加油，「我們原先計畫在飛行途中加油，但不得不在10天前改變所有計畫」，因為法國當局禁止他在法國海域加油。此外，萊里奧的女發言人補充，第二艘船將在英國海岸附近待命，以防止「需要第二次加油。」

薩帕塔於14日的法國國慶上腳踩飛行滑板、手持步槍，在香榭麗舍大道上穿梭飛翔，讓原本在水上運動的飛行滑板，也能運用於上空中，令法國總統馬克宏與其他歐洲國家領導人忍不住拍手叫好。對此，法國國防部長帕利（Florence Parly）說，「飛行滑板」可以在軍事上發揮用途，包括後勤支援或突擊，未來希望特種部隊能夠將此項發明作為突擊的工具，加強法國軍事能力。

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關鍵字：法國,薩帕塔,Franky Zapata,飛行滑板,Flyboard Air

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