刷存在感、跳針抱怨！小心身邊「能量吸血鬼」5大特徵



▲在你身邊可能隨時有「能量吸血鬼」。（示意圖／Pakutaso）

文／威爾納‧巴滕斯 (Werner Bartens)

摘自商周出版《情緒暴力》



有些人會不斷索求，或許在認識的人或朋友圈中都能找到這一類人。他們會不時，或是沒有徵得同意的情況下，就對說話的對象傾訴起來，然後表示終於找到機會可以好好地與對方說說話。但其實這些人期待的是別人能不斷想到他們、關心他們，並且能隨時聽他們訴說遇到的問題。

這些人也有他們的重擔，命運對他們來說也不容易：他們不斷陷入糾結的形勢，製造出迫不得已的處境，哀怨地訴苦他們的心情正處於緊急狀態──而且，這些人極少能夠自己找到出路。於是，向人索求對話與解答，希望別人能給他好建議，企求對方能全心全意關注他的最新狀況。這類索求不外乎：「如果是你的話，你會怎麼做？」、「我到底該怎麼做決定？」、「請告訴我，你對這件事的看法。」

當這類情況發生在好友、家人或是伴侶之間，一般人通常都很樂意傾聽和給予安慰。畢竟心情不好或憂慮過大時，會想找人傾訴並不奇怪──而且一般人大多會伸出援手。之後，傾聽者會得到很大的感激──「你真的幫到我了。」──雖然這樣說，但實際上並不好，而且永遠都不夠好。



▲有些人會製造出「迫不得已的處境」，哀怨訴苦他們的心情正處於「緊急狀態」。（示意圖／取自Pixabay）

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專欄（案例）／她的問題總是排第一？



當她打電話來時，她不會問是否打擾到別人，或朋友是否剛好可以有時間聽她說話。「嗨！克拉拉，這件事很重要，我一定要跟你聊聊。」38歲的她這麼說著。「他要和我分手，我再也受不了了。」克拉拉很清楚這個模式，她知道這場對話接下來會如何進行下去，她必須不斷安撫電話另一端的人──然後不時提醒她，她正要帶孩子上床睡覺。

不過克拉拉完全沒機會把想說的話說出口。「今天我真的需要妳，我真的不知道該怎麼辦了！」這位女性朋友說：「我就是辦不到。」聽起來真的很嚴重，但如此絕望的哀嘆也只是對方來電時的常態。偏偏克拉拉無法表現出拒絕的態度。

她聽著女性友人訴說困境，慢慢地完全投入到對話中。即使她丈夫已經在一旁翻白眼，也只能自己默默帶著孩子上床睡覺。直到放下話筒、結束對話，已經是將近兩個小時之後的事了。這時的克拉拉只感到空虛與筋疲力盡，但問題最終還是沒有得到解決。待下次再接到這位女性友人的電話，通話過程也幾乎會和這次一模一樣。

能量吸血鬼的5個特徵：



1. 能量吸血鬼幾乎只能提出問題，鮮少能提出解決方法。



2.他們談的大多是相同的話題，比如終年抱怨另一半有多糟，或是令人討厭的主管，但無論如何他們都不會嘗試改變現況。

3.他們只是想從關係中不斷索求，極少付出。

4.他們急迫地要求別人給出答案、建議、看法和時間，有時還無法等待──要別人現在、立刻回應他。

5.如果別人無法滿足他們，甚至會以情感的撤回或其他操控手段作為威脅。



★本文摘自商周出版《情緒暴力》，作者威爾納‧巴滕斯 (Werner Bartens)。當家人對你情緒勒索，當伴侶試圖對你進行情感操控，當同事刻意忽略你的存在，當朋友成了能量吸血鬼，吸光了你的正面能量……小心，你正受到「情緒暴力」的精神虐待！只要有「人」的地方就會發生「情緒暴力」。面對人際關係中的軟暴力，該怎麼做才能不再被傷害？