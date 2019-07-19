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間諜程式Pegasus再進化！透過手機複製用戶身份驗證密鑰　竊取個資、雲端數據

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▲間諜、駭客示意圖。（圖／CFP）

▲以色列駭客公司NSO Group所開發的Pegasus間諜程式正讓蘋果等科技巨頭面臨進一步的安全威脅。（圖／CFP）

記者王曉敏／綜合外電報導

以色列駭客公司NSO Group所開發的Pegasus間諜程式正讓蘋果等科技巨頭面臨進一步的安全威脅。據《金融時報》報導，Pegasus現在不僅可以透過用戶設備的記憶體中獲取數據，更可獲取雲端的所有通訊，如位置訊息、存檔及照片等。

據稱這項新技術可以從受感染的手機中複製Google Drive、Facebook Messenger和iCloud等服務的身份驗證密鑰，從而允許單獨的伺服器模擬該手機，並允許對這些應用程式進行開放式的訪問，而不會在目標裝置上「進行2次驗證或收到警告郵件」。它將適用於任何遭Pegasus感染的設備，包括最新版的iPhone或Android智慧型手機，即便在移除Pegasus後，仍能持續獲取筆記型電腦、平板電腦及手機上傳至雲端的數據。

亞馬遜指出，目前並未有任何證據顯示該公司系統遭感染，不過該公司將「持續調查和監控該問題」；微軟則表示，該公司的技術正「不斷發展，為我們的客戶提供最好的保護」，同時也呼籲用戶「維護設備的健康」；向來號稱擁有最安全操作系統的蘋果則指出，雖然的確存在這種昂貴的工具來對少數設備進行攻擊，但這些工具對廣泛的攻擊消費者沒有用。

多倫多大學研究員斯科特萊頓（John Scott-Railton）說：「這對很多公司來說都是一記警鐘。」他長期以來一直追蹤Pegasus的發展，而如今它「加速了對更強大的設備認證形式的需求」。

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關鍵字：NSO,Pegasus,飛馬,間諜程式

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