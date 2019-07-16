牛排硬梆梆？　廚娘推「鑄鐵鍋三明治式解凍法」驚動網：靈感來自柯南

▲▼牛排硬梆梆？廚娘推「鑄鐵鍋三明治式解凍法」：靈感來自柯南 網大讚。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

網搜小組／綜合報導

多數人都知道，下廚前需要先備料，而肉品解凍又相當耗時，若前置量沒抓好往往就會影響到開飯時間。一名靈感來自小時候看卡通的女網友就想到，要加快解凍牛排的話，其實只要把重量實在的鑄鐵鍋上下一壓就搞定了。這樣的生活智慧也讓網友驚呼「原來還有這招」。

女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」po出照片，她先將一只沉重的鑄鐵鍋倒蓋在桌上，接著把冷凍牛排放在鍋底，最後再壓上另一只鑄鐵鍋，這樣就成了「快速解凍法」。

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原PO表示，靈感是源自小時候看過的柯南，其中一集柯南被關在冷凍櫃裡，為了逃生就拿了塊板子坐在結凍的逃生口上「加壓解凍」，最後就成功逃脫了。

不少半信半疑或不相信的網友表示，「我真的笑了」、「肉會被壓爆」、「泡水不是更好嗎」。其他網友則留言「這個好耶」、「我也用這招」、「只要是金屬的都很快」、「其實一般的鍋子也可以的，如果要更快解凍，上面的鍋子裡面加點熱水提高溫度就可以了」、「電扇加持也不錯」。

一名網友認為，其實鋁板的導熱速度比鑄鐵鍋更快，而且鑄鐵鍋接觸到水分後不趕快加熱烤乾，很快又要生鏽了。原PO則說，其實用鑄鐵鍋主要是靠重量，透過加壓加速解凍。