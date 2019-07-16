一次看懂退休金！勞退基金一定領得到　勞保年金破產危機在2026年

▲多數民眾工作辛苦，還擔心勞動基金破產會不會影響退休生活。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，示意圖，與本文當事人無關）

財經中心／綜合報導

很多人對勞工退休金，還是一頭霧水，弄不清楚，甚至還擔心，會不會領不到？事實上，勞動基金分很多種，包括勞保基金、勞退基金、就業保險基金等，各有其功能，其中，勞退基金是雇主提撥進入勞工帳戶，並不存在破產問題，勞工一定領得到。

「勞退基金」其實分為舊制跟新制，後者是指民國94年7月上路的勞工退休金新制，把勞工的退休金，改為可攜式的個人帳戶，雇主每個月提撥勞工薪資6％，進入勞工帳戶，舉例來說，每個月薪水5萬元，雇主要另外提撥3000元作為勞工的退休金，即便勞工離職跳槽，這筆錢還是在勞工的帳戶裡，跟隨著進到新公司，由新雇主繼續提撥。

換句話說，在此之後進入職場的勞工，都是新制，退休金沒有破產問題，錢都在勞工的個人帳戶。當勞工60歲，提繳年資滿15年，就可以選擇要「一口氣領走」還是「按月分領」。

民眾若想要知道自己到了60歲時，勞退新制約可累計多少錢，可自行至勞動部網站的個人帳戶試算表計算，填入目前薪資和每年薪資成長幅度，就能估算出自己於60歲時的帳戶總額。

相對地，舊制就是指新制上路前的原規定。雖一樣由雇主提撥，但勞工必須在同一家公司待到符合退休規定，才能領到錢。如果提前跳槽離職，退休金泡湯都拿不到。

舊制退休金是按勞工年資，第1年至第15年，每滿1年給2個基數（即勞工的月薪），超過15年，每滿1年給1個基數，最高可拿45個基數，但這也意味著，勞工得在同一家公司待滿30年。

早年，有些惡質公司沒有足額提撥員工退休金，經營不善，發不出退休金。為了解決這個問題，政府近年緊盯企業要足額提撥勞工退休金，加上新制上路，因此勞退舊制破產問題也已不存在。

目前面臨財務危機的其實只有「勞保基金」，也就是一般人常說的勞保，破產危機主因是入不敷出。根據最新精算，預估可能在2026年破產，也就是無法支付勞工的勞保年金。

政府也知道事態嚴重，勞動部長許銘春表示，勞保年金改革法案已送入立院準備進行審查；在法案尚未實施前，政府會先撥補200億元，但整個勞保財務結構仍需要嚴謹的財務檢視，檢討後讓年金永續。