替少女「轉大人」辦5人瘋狂趴！最小才11歲　代價出爐…主揪逃過一劫

▲新北有少女為了轉大人，在旅館進行「5人性愛」，結果2男被法官判刑。（示意圖／記者黃克翔攝）

突發中心／綜合報導

新北市一名少年，在網路交友軟體認識一名13歲少女後，雙方大膽約出，在新北市板橋區的一家旅館召開「性愛趴」，少年找來另外2名男網友，少女則揪了2名姊妹淘，警方前往臨檢時在桌上發現香菸，懷疑雙方有對價關係；新北地檢署偵結後起訴，法官審理後分別判2位有與少女發生關係的男子4年2月徒刑、3年4個月。而主揪的17歲少年則因沒人要跟他發生關係，當初根本就沒被起訴。

根據起訴書內容指出，2018年8月8日父親節當天，警方接獲旅館人員通報，有3男帶著3名少女開房間，由於少女年紀明顯有國小生在內，彼此看起來也非家人關係，警方隨即前往臨檢；但房內開趴的六人起初不願開門，拖延了數十分鐘，直到警方打算破門時，房門才開啟。

警方入內時，先看到賴姓（21歲）、陳姓（21歲）2名男子和林姓少年（17歲）坐在床上，但廁所門反鎖，3名少女不見蹤影，拖延10多分鐘後廁所門這才打開，少女就躲藏在內，警方在房內搜出用過的保險套，並在少女的包包內各找到1包香菸，將他們依違反《兒童及少年性剝削防制條例》送辦

偵訊時，賴男表示是林姓少年在網路交友軟體先認識13歲國中少女，雙方又再相約；林少約同賴男、陳男，少女找了另2名國小生，年紀最小只有11歲，雙方先出來見過一次面，父親節當日才相約到旅館開「性愛趴」。

檢調查出，賴男不顧對方是未成年少女，先拿香菸給少女「助興」後，賴男又開電視轉到成人頻道，並要3名少女幫他口交，並與少女玩3P；另名陳男則供稱只找其中一名少女替自己口交，林少則全程在一旁觀看，並未伸出狼爪。

而少女們也供稱，是自願與對方發生性關係，並沒有收受禮物等對價關係，並表示香菸只是助興而已，是因為「好玩才會答應」。根據《自由時報》報導，新北地院審理後判賴男4年2月徒刑、陳男3年4個月。至於主揪的17歲少年因被少女冷落，所以當初就沒被起訴。