找到了！台中港男落海「陸海空搜救2天」　北防波堤發現遺體漂浮海面

▲范男疑似走到堤岸上看人海釣，一時重心不穩落海，今在台中港北防波堤尋獲遺體。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

台中54歲范姓男子12日與家人到台中火力發電廠出水口旁堤岸海釣，范疑似重心不穩落海。警消獲報後雖立即前往救援，但到場時海面上不見溺者；直到14日早上8點多，台中港務消防隊接獲釣客通報，在台中港北防波堤見1人漂浮在海面上，經直昇機吊掛上岸後確認是范男無誤，後續交由港警處理。

▲▼台中港務消防出動「海陸空」進行搜救，今尋獲范男遺體。

台中港務消防隊12日中午獲報在台中火力發電廠出水口有人落水，浮在水面，警消抵達現場回報，落海男子身穿橘色上衣、卡其色長褲，身上無救生衣，落海後往北漂，海面上看不到人，後續也請海巡隊船艇、空勤直升機及港警總隊等加入搜救，但到當日晚間7點為止，並無所獲，考量天候因素先行收隊。

據了解，范男當時疑似在堤岸上看人釣魚，疑似重心不穩才會落海；范男兒子也向搜救人員表示，范男會游泳，但落海時沒有抓到任何漂浮物。

14日早上8點41分，有釣客在北防波堤垂釣時發現1人在海面載浮載沉，立即通報台中港警消，消防人員透過空拍機定位溺者位置，9點21分由空勤直昇機吊掛上岸，經范男家屬到場卻認為范男遺體，後續交由港警處理。

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