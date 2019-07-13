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生下嬰兒2個月產後憂鬱…她生日朝頭開槍　老公買完蛋糕辦葬禮

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▲▼28歲母親巴比奇（Suzana Babic）罹患產後憂鬱，生日當天輕生。（圖／翻攝當事人臉書）

▲巴比奇生產後陷入憂鬱情緒。（圖／翻攝當事人臉書）

國際中心／綜合報導

塞爾維亞28歲母親巴比奇（Suzana Babic）約兩個月前生下寶寶，本該與老公展開甜蜜家庭生活，她9日卻在自己生日當天朝著頭部開槍，儘管被送往當地醫院最後仍不治身亡。據了解，她患有產後憂鬱症，有時會提到自己感到精神不適，也有諮詢醫師建議。

《每日郵報》報導，巴比奇本身是位彩妝師，近期才獲得經濟學學位，她與老公從高中就認識，兩人感情相當融洽。然而，她生下小孩後陷入憂鬱情緒，趁著生日當天伴侶出門買蛋糕，她對著自己頭部開槍。

朋友隨後抵達巴比奇位於蘇博蒂察（Subotica）的住處，原本準備舉辦驚喜派對卻發生憾事。救護車來到現場後，這名母親被送往鄰近醫院，她死於嚴重槍傷。

***TRIGGER WARNING This is heartbreaking, we have come so far but there is still so much work to be...

When The Bough Breaks - a documentary about postpartum depression 發佈於 2019年7月12日 星期五

巴比奇的屍體12日被埋葬在一處俄羅斯東正教墓地，她罹患的產後憂鬱症症狀包括悲傷、哭泣以及出現食慾、睡眠等問題。巴比奇的好友告訴當地媒體，每位跟女子熟識的人都沒預想到這種情況，大家感到心痛。

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關鍵字：產後憂鬱症

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