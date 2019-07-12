7旬老翁照胃鏡發現胃腺癌　「內視鏡黏膜下剝離術」成功切除

▲醫師范峻維表示，「內視鏡黏膜下剝離術」僅需使用內視鏡經口於胃內局部切除，不須切除淋巴。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

金門1名70歲的張姓老翁，平時無任何慢性疾病，卻在健康檢查時，透過胃鏡發現一個1.5公分病灶，切片證實為早期胃腺癌，後由金門轉診至中國醫藥大學新竹附設醫院。經醫師評估確認診斷後，施以「內視鏡黏膜下剝離術」，成功切除腫瘤，讓病患免挨刀、免除傳統手術二分之一胃切除的疼痛與風險，也因為術後無傷口、無器官切除，所以病患恢復快，術後3天即正常進食，安心返回家鄉。

中國醫藥大學新竹附設醫院消化科范峻維醫師表示，「內視鏡黏膜下剝離術」僅需使用內視鏡經口於胃內局部切除，不須切除淋巴，適用於食道、胃、大腸，甚至12指腸與咽喉的早期病變切除，避免後續手術開刀器官切除與化學治療，手術時間1至2小時，比傳統手術約4小時節省一半時間，同時復原期約3至5天，患者術後生活品質也高出許多。

▲透過精確仔細視鏡診斷找出早期消化道病變，即可及早使用內視鏡切除。（圖／記者黃孟珍翻攝）

范峻維說，「每2.5小時就有1人罹患胃癌！」胃癌初期通常無症狀，許多病患拖到有不適症狀時才就醫檢查，往往病灶已擴大，增加治療難度。范峻維醫師呼籲，胃鏡檢查是預防胃癌的最佳利器，一般民眾定期健康檢查，幽門螺旋桿菌及胃癌家族史等高危險病患應規律前往消化科門診追蹤，配合醫師診療計畫，即可達到早期發現、早期治療。