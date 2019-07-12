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車禍「嚴重腦損」癱瘓11年　法國植物人拔管9天…安詳去世了

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▲▼法國植物人癱瘓11年，拔管9天去世。（圖／CFP）

▲法國植物人藍柏癱瘓11年。圖為2015年家屬公布的病況照。（圖／CFP）

記者王致凱／綜合報導

法國男子藍柏（Vincent Lambert）11年前遭遇一場嚴重車禍，導致他腦部受損、四肢癱瘓，成為植物人，而家屬對於是否安樂死讓他離開一事大打官司戰，吸引全球關注。藍柏的家人說，在醫師拔管後第9天，藍柏於當地時間11日上午8時24分辭世。

根據英國廣播公司（BBC）與法新社報導，今年42歲的藍柏原本是一名精神科護理師，卻在2008年碰上一場幾乎奪走性命的車禍，造成他四肢癱瘓，以及不可逆轉的嚴重腦部受損，雖然他能夠自主呼吸，偶爾還能張開眼睛，但從此只能依賴鼻胃管進食。

藍柏的醫療團隊盡可能改善其病情，並於2013年建議停止治療。根據法國法律，藍柏的妻子瑞秋（Rachel）是其法定監護人，而瑞秋堅稱，藍柏在事故發生前曾明確表示，不希望透過人工維生系統以這種方式「活著」。

雖然藍柏的6個兄弟姊妹與一名姪子都贊成拔管，但藍柏的雙親並不同意，多年來幾度阻止院方拔除維生機器，並且將全案告上法院，狀告院方沒有事先和父母討論。藍柏的雙親都是虔誠的天主教徒，共育有9名子女。

全案幾經上訴後，法國最高上訴法院於7月2日裁定，允許醫師拔除藍柏的維生系統。藍柏的父親先前用「偽裝的謀殺」、「安樂死」等字眼形容法院判決，而瑞秋則說，最人道的方式就是讓他安詳離開。

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關鍵字：植物人,拔管,安樂死

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