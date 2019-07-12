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女孩的夏季保養新品：Bobbi Brown 沁透卸妝、Kiehl’s愛地球限量版

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現在的女孩越來越依賴濾鏡，拍照如果沒有美膚一下，根本無法按下快門，但手機上無暇的膚質，並不代表現實的膚況。生活中人與人接觸是沒有辦法躲在濾鏡後頭的，讓本尊也有令人稱羨的好膚質，保養功不可少，除了勤擦保養品、還要懂得吸取最新的知識，了解新產品、讓膚況一直走在最前端。

BOBBI BROWN 沁透茉莉凈妝油-升級版 200ml／NT$1,700

身為品牌最熱賣的NO.1產品，新一代的質地更水感，且完全不用靠手，水一碰就自動乳化，降低多數人沒乳化完全，導致痘痘粉刺越用越多的疑慮。另外，在成分上多加了白睡蓮及枸杞莓，舒緩肌膚敏感，維他命E、蔓越莓、藍莓及義大利橄欖油、夏威夷果油、有機向日葵與荷荷巴油等複合成分，即使重複卸妝，也會不緊繃乾澀，神級清爽沁透。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

< 加映：沁透莓果洗卸慕斯 150ml／NT$1,350 >

針對不用卸妝油或有接睫毛的女孩，另有這款洗卸潤三效合一的新品可選擇，輕盈慕絲質地接觸肌膚後，可輕鬆溶解髒汙、彩妝，卻不溶接睫毛的黑膠，添加多種莓果萃取，所以在使用完肌膚的保濕及透亮度都會立即提升，肉眼就看出不同。同時添加海藻與咖啡因萃取，舒緩鎮定肌膚，療癒疲憊的肌膚。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜-愛地球限量版 50ml／NT$750

為響應愛地球行動，2019年全球Kiehl’s契爾氏發起【Made Better計劃】，將地球環保視為首要任務，針對成份、製程、包裝、回饋社會等議題提出五大品牌承諾，以實際行動愛護地球，同時品牌也攜手約翰傳奇 (John Legend)聯名推出【亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜-愛地球限定版】，除了是限定容量50ml，蓋上的標籤更是使用咖啡豆包裝袋與再生廢料混製而成，每售出一瓶【愛地球限量版】，Kiehl's即捐出1元美金予「荒野保護協會」為地球環保盡一份心力。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

為了替面膜的使用過程加分，品牌另外設計了貼心小道具，7/1-7/31至Kiehl’s全台專櫃及官網購物，凡購買【亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜】125ml及【金盞花植物精華化妝水】250ml，即贈「夏日保養4件組」乙份(價值NT$700)，內含【金盞花植物精華化妝水】40ml+【金盞花潔面泡泡凝露】30ml+【亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜】14ml+Kiehl’s雙頭面膜刷，一面可以均勻塗抹質地，另一面則可針對粉刺區，如鼻翼做加強清潔。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Kiehl's 蘆薈皂樹愛地球沐浴膠500ml／NT$1100

為響應「Kiehl’s Made Better」計畫，Kiehl’s契爾氏七月限定新品【蘆薈皂樹愛地球沐浴膠】，特別選用兩大天然成份「蘆薈」和「「皂樹萃取」，其「蘆薈」成份生產過程符合環境永續發展；而來自智利的「皂樹萃取」，更採用獨特「部分收割」收成方式，只擷取部分樹枝，使整株植物能持續生長，瓶身使用100%再生塑料包裝，能溫和清潔天然不刺激，可用於清洗臉部和頭髮，洗後保濕不緊繃。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

GLAMGLOW 莓果優格青春面膜 75ml／建議零售價格NT$1,800

以來近來歐美流行的超級食物為靈感配方，加入修護力、抗老絕佳的莓果類成份、搭配甜菜根、朱槿花、乳酸菌(益生菌)，為肌膚帶來健康的滋養效果、像是增加了一層隱形的肌膚屏障，優格般的質地，使用時會散發淡淡的莓果清香，敷10-15分鐘即刻回覆臉部肌膚的健康光澤。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

理膚寶水淨痘無瑕極效精華（潤色）40ml／NT$ 950

裡面含有可立即調節油痘粉刺的抗痘配方，同時加入礦物遮瑕粉末，提供痘痘肌輕薄潤色的效果，有效降低外觀瑕疵感，但又不怕抹上去會使痘痘粉刺更嚴重，產品質地透氣清爽、不悶不黏膩，晚上回家用清爽控油卸妝潔膚水卸除即可。

 ▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Melvita蜜葳特 百合花油／50ml，NT$1580

以向日葵花油浸泡取得純天然百合花油液，無色素添加，能提亮肌膚光澤、改善暗沉不均與各種色印，之前只在日本販售，但因為口碑太好連台灣粉絲都到櫃上詢問。透過同家族「百合花姸亮白雙效露」的成功，讓台灣Melvita終於決定在今年引進。雖是100%單方美容油，但質地上潤而不膩，比起玫瑰果油更加清爽，在肌膚上延展開來3秒內迅速滲透，這款美容油也很推薦敏弱肌&孕婦用的天然「美白精華」。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

綠藤生機活萃修護化妝水，售價： NT$ 850／容量：250 ml

第四代「活萃修護化妝水」，不但獲得 COSMOS 國際有機認證，特別因應夏日容易曬傷、曬紅的肌膚，添加具有舒緩、修護功效的「褐藻萃取」；並注入有效成分的「有機玫瑰花水」，取代上一代的檸檬水，使敏弱肌膚的保養也能擁有舒適的開始，另外，加入「蘆薈萃取」搭配原有的小分子玻尿酸，用更貼近肌膚的成分，持續為肌膚提升涵水力！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Jasmine.lee |

（完整文章請看VOGUE.com

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關鍵字：保養,新品,BobbiBrown,理膚寶水,Melvita,VogueTawan

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