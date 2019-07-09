日韓開闢新戰場　謝金河：半導體已成重要武器

▲半導體產業示意圖。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

近期中美兩國之間除了貿易戰受到關注外，美國總統川普對華為掀起的「科技戰」也是關注重點之一，財信傳媒董事長謝金河6日在臉書發文指出，美國將涉及國安的重要關鍵零組件列為「實體清單」，其中幾乎都是重要半導體元件，「從這一刻起，半導體產業已成國家戰略重要武器。」

謝金河提到，原以為隨著G20峰會落幕，中美得到喘息休兵的機會，卻沒想到換日韓鬧翻，日本首相安倍晉三宣布7月4日起，限制對南韓出口三種關鍵材料，分別是高純度氟化氫（Hydrogen Fluoride）、光阻劑以及氟化聚醯亞胺（Fluorine Polyimide），前兩項是半導體製程中的重要材料，第三項則是用於智慧手機面板上的材料。

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目前日本針對南韓禁售的材料有兩種跟半導體有關，一種和面板有關，可見日本是衝著南韓關鍵性的半導體和面板產業而來。據日本媒體報導，日本生產全球約90%的氟化聚醯亞胺及光阻劑，以及70%的高純度氟化氫，日本對南韓斷貨，南韓的半導體及面板廠很難在全球找到替代供應商。而南韓媒體也報導，南韓的生產商正努力增加庫存，這次受到影響的半導體廠是三星和海力士，以及面板廠LGD。據了解，今年前5個月，南韓已購入總值1.03億美元的光阻劑、2844萬美元的高純度氟化氫，以及1214萬美元的氟化聚醯亞胺。

謝金河表示，日韓在中美貿易戰外又開闢了新戰場，這個變數衝擊全球半導體產業力度加大，「當國家主義興起，各國都把半導體及關鍵零組件當成國安或國防的利器，這給了產業帶來更大的變數。」將焦點放回台積電，其現在的角色更至關重要，該公司不知不覺間成了台灣生存與安全的安全閥，謝金河認為，「未來中美貿易戰若加劇，台積電一定會面臨選邊站的壓力。」